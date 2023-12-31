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國營房企125億人幣投得穗3地

標籤：經濟

【明報專訊】多家內地媒體報道，在廣州取消限價令後，在剛過去的周五（12月29日），當地土地拍賣售出共3幅地，做價共125.35億元（人民幣，下同），全部由國營房企參與及拍得。當中更有土地每平方米價高見7萬元以上。另外，在深圳亦開始錄得新盤單日沽清紀錄，深鐵置業發公告稱，前海時代‧尊府的270套房單日沽清。

每平方米價高見7萬以上

在廣州經土地拍賣出讓3幅土地期間，佔地2.37萬平方米、容積達3萬平方米的琶洲西區AH040331地塊的競拍最熱烈，起拍價為14.3億元，並且經過越秀地產（0123）、保利、中海外共9家地產商競拍共85輪叫價後，終於為越秀地產以約22.7億元競得，較起標價高出58.7%。每平方米高達75,669元，為取消限價令以來住宅地罕見高價的情况。

據稱有關地皮附近新盤每平方米做價14萬元，加上鄰近多座高端寫字樓，因此物以罕為貴下，獲得多家發展商垂青。至於位於土地面積約8萬平方米的荔灣區東沙國際商貿港片區及約1.3萬平方米的海珠區新滘西路地塊，分別由保利及中建五局以82.8億元及19.8億元底價競得。

深鐵置業270套房單日沽清

在新盤開售方面，深鐵置業旗下位於前海桂灣片區的項目前海時代‧尊府推出270套房銷售，則在開盤後約6個小時，便全部沽清，為近年當地新盤少見。深鐵置業因此快速錄得合約銷售達57億元。