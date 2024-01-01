moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地製造業PMI跌至49 半年最低 國統局：上月企業受制海外訂單減 國內需求不足

【明報專訊】元旦前夕，國家統計局公布去年12月份中國製造業採購經理指數（PMI），期內按月跌0.4個百分點至49，低於市場預期的49.6，亦為6月後新低。其中，新訂單指數跌0.7個百分點至為48.7，顯示製造業市場需求下降。當局統計師表示，調查中部分企業反映海外訂單減少，國內有效需求不足為企業面臨的主要困難，有分析員預期人民銀行或最早於今年1月進一步降息。

明報記者 黃志偉

從企業規模來看，大型企業PMI為50，按月下降0.5個百分點；中、小型企業PMI分別為48.7及47.3，按月跌0.1及0.5個百分點，均低於盛衰分界線。從分類指數看，新訂單指數、原料庫存指數和從業人員指數均錄得跌幅，並低於分界線，其中新訂單指數按月跌0.7個百分點至48.7，跌幅最大。至於製造業PMI其他相關指標，新出口訂單按月跌0.5個百分點至45.8；進口則下降0.9個百分點至46.4；出廠價格跌0.5個百分點至47.7。

非製造業PMI升0.2百分點遜預期

至於非製造業商務活動指數，期內按月則回升0.2個百分點至50.4，惟略低於市場預期的50.5。分行業看，建築業商務活動指數為56.9，按月上升1.9個百分點；服務業商務活動指數為49.3，按月持平，連續兩個月低於盛衰分界線。新訂單指數按月升0.3個百分點至47.5，其中建築業新訂單指數升兩個百分點至50.6；服務業新訂單指數亦升0.1個百分點至47。另綜合PMI產出指數按月跌0.1個百分點至50.3，高於分界線。

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，去年12月份受部分基礎原料產業生產淡季等因素影響，以致製造業PMI有所回落。不過非製造業擴張已加快，其中部分企業在春節假期前加快施工進度，促進建築業商務活動指數擴張。他又稱，去年以來歐美等主要經濟體製造業持續收縮，去年12月份歐美元區製造業PMI初值分別為48.2和44.2。當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，調查中部分企業反映，海外訂單減少疊加國內有效需求不足是企業面臨的主要困難。

分析：預期央行最早1月減息

另外，彭博引述澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬表示，內地低於預期的PMI數據反映增長勢頭進一步下滑，故不能排除央行或在1月初降息的可能。