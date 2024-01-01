內地製造業PMI跌至49 半年最低 國統局：上月企業受制海外訂單減 國內需求不足

明報記者 黃志偉

從企業規模來看，大型企業PMI為50，按月下降0.5個百分點；中、小型企業PMI分別為48.7及47.3，按月跌0.1及0.5個百分點，均低於盛衰分界線。從分類指數看，新訂單指數、原料庫存指數和從業人員指數均錄得跌幅，並低於分界線，其中新訂單指數按月跌0.7個百分點至48.7，跌幅最大。至於製造業PMI其他相關指標，新出口訂單按月跌0.5個百分點至45.8；進口則下降0.9個百分點至46.4；出廠價格跌0.5個百分點至47.7。

非製造業PMI升0.2百分點遜預期

至於非製造業商務活動指數，期內按月則回升0.2個百分點至50.4，惟略低於市場預期的50.5。分行業看，建築業商務活動指數為56.9，按月上升1.9個百分點；服務業商務活動指數為49.3，按月持平，連續兩個月低於盛衰分界線。新訂單指數按月升0.3個百分點至47.5，其中建築業新訂單指數升兩個百分點至50.6；服務業新訂單指數亦升0.1個百分點至47。另綜合PMI產出指數按月跌0.1個百分點至50.3，高於分界線。

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，去年12月份受部分基礎原料產業生產淡季等因素影響，以致製造業PMI有所回落。不過非製造業擴張已加快，其中部分企業在春節假期前加快施工進度，促進建築業商務活動指數擴張。他又稱，去年以來歐美等主要經濟體製造業持續收縮，去年12月份歐美元區製造業PMI初值分別為48.2和44.2。當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，調查中部分企業反映，海外訂單減少疊加國內有效需求不足是企業面臨的主要困難。

分析：預期央行最早1月減息

另外，彭博引述澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬表示，內地低於預期的PMI數據反映增長勢頭進一步下滑，故不能排除央行或在1月初降息的可能。