人行同意支付寶無實際控制人

分析：螞蟻完成整改另一指標

據人行公告，支付寶（中國）由螞蟻集團全資持股。支付寶本次調整源於去年年初螞蟻集團調整投票權結構，調整後不再存在股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。

在2023年1月7日，螞蟻集團發布題為《螞蟻集團關於持續完善公司治理的公告》，指為持續完善公司治理，實現長期可持續發展，螞蟻集團相關管理層成員不再擔任阿里巴巴合伙人，進一步提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。

同時螞蟻集團主要股東及相關受益人擬對螞蟻集團股東上層結構進行調整。調整前，馬雲為螞蟻集團實際控制人。調整完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東彼此獨立行使所持有的螞蟻集團股份表決權，且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會層面形成控制，不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數情形。因此不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團情形。

馬雲去年1月棄螞蟻實際控權

過去數年，螞蟻集團一直承受監管壓力，更令原本預計於2020年11月5日「A+H」同步上市計劃觸礁。其後螞蟻集團一直進行整改，最終在去年1月7日的馬雲公開放棄對螞蟻集團的實際控制權，被視為安撫中國監管機構之舉。

針對中國人民銀行的公告，螞蟻集團發言人表示，不會對相關公司的日常經營產生影響。此外，螞蟻集團旗下包括恆生電子、國泰產險同步變更為無實際控制人。

支付寶（中國）作為第三方支付公司，接受央行的日常監管。而恆生電子和國泰產險，分別需要滿足上市公司和保險公司的信息披露要求。