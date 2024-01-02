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中資「動物本能」兼競爭大 增電動車鋰電池產業效率

【明報專訊】彭博早前有分析報道，估計比亞迪（1211）於2023年汽車銷量躋身於全球排名第9位，其純電動車銷售在去年第4季銷量或超越美國電動車巨擘特斯拉（美：TSLA）。瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻表示，中國企業的「動物本能」（Animal spirits，情感主導）和行業競爭激烈，促使了電動車和鋰電池產業的效率提升，產品進一步創新亦助加強中國企業在全球市場的競爭力。

西方依賴中國供應鏈難脫鈎

電動車上游成本碳酸鋰價格曾飈升至每噸60萬元（人民幣，下同），惟今年價格持續回落。鞏旻指出，2021年至2022年電動車企業高速發展後，間接炒高相關部分價格，鋰電價格由每噸5萬元升至每噸50萬元時，更多企業發掘相關供應。雖然部分地區如澳洲、拉美開發過程較長，但中國、非洲的礦產地開發可以非常快，故鋰電價由2022年底至現在大幅下跌，某程度反映市場機制的成功。他又指出，中國電池產業的競爭力愈來愈強，即使西方如美國推出政策以保護本土產業，惟其依賴中國供應鏈太深，難以脫鈎。

成本優勢獲多種技術支持

早前瑞銀拆解比亞迪電動車海豹車款，估計近八成零部件是自製，生產成本較在上海生產的Tesla Model 3低15%。鞏旻認為，「電動車製造成本達到可負擔（affordable）背後有100種以上科技，才有成本優勢，並非一個『平』字代表中國企業，而忽略其背後技術優勢。」例如使用LFP（磷酸鋰鐵電）有助成本降低，但其能量密度較低以致續航力減少、電池體積更大等情况出現，尤其電量消耗問題在低溫環境時較明顯，故成本優勢背後需多種技術支持。

鞏旻表示，雖然電動車原材料成本下跌，但行業競爭仍在，對多數公司而言較難將該成本減少轉換至自身利潤。他續稱，在價格戰上並非每間公司都錄得虧損，當行業競爭激烈或有一半車企「蝕住賣」時，仍有公司可以賺1萬元一部車，更能體現出該公司的綜合競爭力。