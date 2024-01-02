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德勤冀港今年Web3結合傳統金融

【明報專訊】香港政府2022年起大力發展虛擬資產生態圈，隨着證監會2023年6月起正式實施虛擬資產交易平台發牌制度，加上JPEX、HOUNAX等騙案震撼全城，虛擬資產繼續成為各界焦點。德勤中國數字資產香港主管合伙人呂志宏受訪時指出，2024年Web3行業將更關注人才發展、網絡安全，以至穩定幣監管，令行業連結傳統金融，吸引更多資金與國際市場接軌。

監管機構或須設小組加強發展

他表示，2023年香港迎來更清晰及完善的監管框架，以往由金管局監管銀行、證監會監管虛擬資產平台，行業發展業務需在銀行開戶，涉及反洗錢、KYC等程序，相信2024年監管機構更需組成一個工作小組，並加強網絡安全發展，有效率地監管市場運作。對傳統銀行而言，虛擬資產作為一個新行業，銀行亦要一些時間明白及了解其風險，相信隨着時間發展，未來銀行可改善開戶配套，平台亦可與銀行加強溝通，從中達成共識。

呂志宏又稱，網絡安全對虛擬資產、虛擬銀行甚至虛擬保險均相當重要，相信行業需完善此方面發展，需要具有國際視野的人才配合。

他亦提到，虛擬資產需要穩定幣配合，相信2024年將開始落實穩定幣監管，長遠來看更可期待虛擬資產與傳統金融的資本市場結合，其中一個手段將是證券型代幣發行（STO）。有別於以前由炒風主導，投資者可得知相關資產價值，STO亦在市場流通，而且交易平台受監管，相信可提高整個市場的流動性及交投。例如未有交易平台前，創投基金投資的項目或要等待5至7年才上市變現，項目STO後，則可短期內進行買賣，從中吸引新投資者入場。

STO提升資產流通量 創投基金加快變現

至於國際市場的競爭，呂志宏表示，現時香港已向國際市場展示清晰、保障投資者為首的監管方向，現時行業更應向市場推廣香港與內地一國兩制下的優勢。雖然內地禁止虛擬資產，不過當地金融及科技發展成熟，兩地可互補優勢再與國際市場接軌，吸引國際資金流入香港市場，形成共勝局面。

除此之外，呂志宏認為，行業亦需提供更多普及及投資者教育，現時證監會已發出兩個VASP牌照，相信未來將有序批出更多牌照，不會因市况而影響其速度。