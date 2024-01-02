農夫山泉50億浙江建基地擴產能

公司指出，將通過在浙江省建德市的各獨立子公司分兩期多階段實施項目，涵蓋飲用水、飲料及相關品的生產加工製造等領域，建立飲用水及飲料綜合產業基地。項目總用地約1萬畝（相當於約66.6667萬平方米），位於浙江省建德市城南新區，其中一期約700畝，二期約300畝，以法律法規許可的形式取得完整的國有土地使用權。

公司已承諾項目總投資額為50億元，包含自2024年6月起 ，公司及建德子公司在建德市的所有新增投資。公司承諾於項目用地全部交付後5年內完成全部投資。如因市場行情發生重大變化，則項目完成投資的期限可延長兩年。

用地交付後5年內完成投資

農夫山泉指出，投資協議的簽署，旨在為公司繼續依托千島湖優質的天然水資源，利用公司的品牌及市場地位，進一步擴大產能 ，提高為消費者提供產品和服務的能力，從而提高集團的整體競爭力和投資回報，鞏固行業內領先地位。