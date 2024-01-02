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普徠仕陳兆德：看好港地產電訊債

【明報專訊】憧憬美國聯儲局將於2024年減息，全球債券市場於2023年最後兩個月普遍向好，當中，由普徠仕亞洲債券策略基金經理陳兆德管理的「普徠仕亞洲信貸債券基金」期內便升近7%，帶動全年取得近9%回報，表現在亞洲美元債券基金中領先。陳兆德在專訪中表示，即使美息料已見頂，惟2024年會否減息、減息多少仍要視乎經濟數據而定，認為現時應重視發行債券國家或企業的信貸質素（Credit Quality），當中，他看好香港地產及電訊企業美元債。

陳兆德在專訪中表示，美國聯儲局在2022年3月至今加息5.25厘，將聯邦基金利率上端推升至5.5厘高位，原因之一是在2022年及2023年當地經濟表現均強勁，故他認為當局未必很快便減息，須密切留意2024年經濟數據：「美國經濟至今仍然具備很強韌性，但過去多個周期均顯示大幅加息後數季經濟增長便會放緩，故此我們要繼續留意更多經濟數據來判斷息口走勢」。

可以留意的是，美國GDP在2022年按年增長1.9%後，根據聯儲局上月議息會議最新修訂，把2023年GDP增長預測由2.1%上調至2.6%、2024年GDP增長預測由1.5%下調至1.4%，換言之，2024年GDP增長料會比過去兩年放緩，或再難以支持如此高的利率。

近月增債券組合存續期 鎖定高息

隨着市場對美國在2024年減息預期升溫，10年期國債孳息率亦由2023年10月23日高位5.0187厘急回，上周三低見3.7815厘，周五收報3.8791厘。陳兆德分析，除了聯邦基金利率走勢外，亦有其他因素影響長債息率，例如2024年是美國總統大選年，白宮料會繼續以積極的財政政策刺激經濟，這會增加財政赤字，需要發行更多長債來填補，而長債新增供應增加會推低價格、推高息率，故他認為10年債息未必會進一步快速下滑。

在美息見頂、有機會回落的前提下，陳兆德透露，「普徠仕亞洲信貸債券基金」近月一直增加亞洲美元債組合的存續期（duration），希望鎖定高息。他認為，現時應該重視發行債券國家或企業的信貸質素，不應該因市場氣氛好轉便追入信貸質素低的債券。

港大型地產商經常收入強 夠付利息

截至2023年11月底，「普徠仕亞洲信貸債券基金」持有的香港美元債券佔比為10.6%，對比基準指數超配1.3%。陳兆德指出，傳統上，本港企業發行美元債較多的是銀行及地產，電訊亦佔一部分，當中，他目前比較看好地產及電訊企業債：「與內地房地產企業不同，香港大型地產公司普遍有比較強勁的經常收入（recurrent income），當中包括租金收入，這起碼可以用來定期支付利息，對於信貸投資者來說是重要的，而且這些公司資產負債表穩健，持有不少現金。至於香港電訊企業，每月收到客戶電訊服務收入，現金流很穩定，行業之間競爭亦不大。」

陳兆德續說，在2023年下半年市場波動時，香港大型地產公司美元債券價格亦曾回落，出現低吸機會，即使目前已從低位回升，惟考慮到美國若在2024年開始減息，對香港地產市場實屬正面，故此有關債券價格料仍有進一步上升的空間。

最大風險是中美經濟表現遜預期

陳兆德總結，目前市場預期美國經濟可望實現「軟着陸」，即是說，2024年GDP按年增長率即使放緩仍可維持正值，並不會出現經濟衰退，而且中國近月政策亦轉趨寬鬆，這除了推動中國經濟增長外，對亞洲整體市場也屬正面，利好亞洲美元債。他續說，現時最大市場風險是上述預測錯誤，即2024年美國出現經濟衰退，而中國經濟增長亦未如理想，屆時亞洲美元債表現或不似預期。

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