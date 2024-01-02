moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

超配印尼印度美元債

【明報專訊】由陳兆德管理的「普徠仕亞洲信貸債券基金」，投資於美元債券，而除了看好香港地產及電訊企業美元債外，他亦超配印尼美元債券，截至2023年11月底，印尼美元債券佔比為14%，對比標準指數超配1.7%，印尼美元國債佔比便達3.1%，屬最大單一投資。

陳兆德表示，印尼美元國債一般比美國國債有100至200點子（即1厘至2厘）的溢價，而他看好印尼美元國債，除了息率吸引外，最重要是有良好基本因素支持，例如困擾多年的貿易赤字及財政赤字問題現已緩和：「近年資源價格上升，對於屬資源淨出口國的印尼屬有利，由此可以賺取更多外匯，減少貿赤；印尼政府近年已制定一系列財政規則（fiscal rule），限制財政赤字」。

印尼法制改善 增投資者信心

根據陳兆德的分析，印尼近年在制定法律架構（Legal structure framework）方面做得不錯，有明顯進步，亦是他看好印尼美元國債的另一原因：「在規則（rule）設定後，不會再由一個人想做怎麼便做什麼，這可令投資者增加信心，因此即使總統佐科維多多已任兩屆總統，在2024年大選不能尋求連任，印尼將會出現新的總統，投資者也不擔心更換領導人後便會大幅改變政策」。陳兆德續說，印尼向來人口眾多，近年經濟增長理想，故目前除了美元國債外，與消費相關的地產及電訊企業美元債亦有投資機會。

除印尼美元債外，陳兆德指出，印度目前是全球人口最多的國家，亦是全球第五大經濟體，當地債市亦有投資機會。他續說，與印尼不同的是，印度政府只發行本土貨幣國債，並不發行美元國債，由國有銀行等國有企業發行美元債，而他認為，現時不論印度國企或民企美元債均有寶可尋。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]