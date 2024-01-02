九倉拓新酒店品牌Maqo 首間落戶長沙 藉科技助客擁新體驗

明報記者 陳偉燊

湯姆斯指出：「瑪珂酒店是新型的新一代酒店，在酒店內營造及提供空間，供客人可以很彈性及順暢地在工作與玩樂之間轉換」。他們既在酒店開設多功能的共享專用空間THE LAB（創聚空間）、提供現場表演的MiXR等不同設施。

在配合客人轉換場境時，他們便在中間設計好配送空間及設施，借助科技，讓客人在酒店大堂內不同位置掃二維碼，預訂想享用的餐廳、酒吧內餐點後送餐到所在位置。在酒吧區，他們除了提供現場音樂表演，並且可轉換成唱片騎師打點滿足客人即時點唱要求，甚至更易結合如TikTok等社交媒體直播。

先以吸引房價吸客

所以能夠開創及構思出促進客流轉換場境的意念，他說：「這其實源自新冠疫情期間，他們留意到手機應用的普及性，同時，當時的房間會注重使用易於清潔及搞好衛生的物料」。因此他們在瑪珂酒店設計出開放式家居的房間，配上予人感覺具活力的顏色，以及配置客人想要享用的迷你吧食品。因此疫情並無阻他們的發展，而是醞釀出新酒店品牌面世。

在定價方面，湯姆斯說，他們會先以吸引的房價讓更多客人過來體驗，料隨着需求增加時房價便會提升。至於選擇在長沙開設首間瑪珂酒店，他說，既考慮到集團過往在長沙開設尼依格羅酒店的成功經驗，亦考慮到長沙為內地十大首選旅遊勝地之一，亦匯聚電視及影視製作於一爐，城市具活力及前瞻性，因此料可和年輕的新品牌契合。選擇在九倉集團的長沙物業內開設首間酒店，更給予他們空間發展出正確的營運模式，他預料新的酒店品牌需要經過一、兩年運作及測試營運才臻向成型。就算不時有發展商和他們洽商探索開設新酒店，他們注重要和合適的業主、合適的地點結合，因此開設新酒店步伐會較慢，卻能夠達到可持續性。

亞太區續物色發展機會

九龍倉酒店除了開設新的品牌酒店，湯姆斯稱，他們會在現有中國內地、香港及菲律賓經營酒店之外，在亞太地區如泰國、新加坡及日本等旅遊樞紐地區，物色發展機會。他更說，對中國市場繼續充滿信心。