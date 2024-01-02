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港4酒店續求變 盼更多長途客重返

標籤：經濟

【明報專訊】在爭取開設新品牌酒店及物色新發展地區之外，九龍倉酒店總裁湯姆斯‧塞爾克指出，集團在港經營的4間酒店會繼續求變，期待香港搞好和長途航點接駁讓更多長途客重返後，推動業界再創高峰。集團亦會繼續檢視旗下品牌酒店發展，滿足酒店客人更多新需求。

冀港恢復長途機運力

他說：「集團自60年代起便參與廣東道多間酒店經營，常面對如科技等帶來的不同挑戰，因此不能夠一成不變」。經過疫情後，他說，現時在港酒店營運大抵回復至2019年的95%水平，在欠缺長途機運力配合，目前訂房需求主要源自內地客人及重臨的舊客，但是逗留時間較之前短。綜合而言，他認為業界仍要着手處理勞工短缺等種種難題下，論酒店市道完全恢復言之過早。他期望，待香港恢復更多和外間航點聯繫後，幫助在明年起帶動酒店行情反彈至2015年的高峰水平。

在打開新品牌酒店同時，九龍倉酒店在港以馬哥孛羅品牌酒店聞名。湯姆斯稱，酒店業從來永不停步，馬哥孛羅本身屬高端品牌，其服務促進客人去發現及體驗更多當地文化，經營表現向來穩固。他們會再檢視該品牌酒店，冀進一步迎合客人需要。至於在過去6年引進奢華的尼依格羅（Niccolo）品牌酒店後，他不諱言：「已做到在每個經營所在城市處於領導地位，極之成功，並產生高回報及盈利，對此感到驕傲」。他說，會致力推動現有5間尼依格羅酒店穩定經營同時，尋求更多增長空間。