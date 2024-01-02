中建材41億購塗料生產商

中國建材表示，嘉寶莉從事塗料生產銷售業務，賣方原始股東作出業績承諾，嘉寶莉在會計年度2024年、2024年至2025年、2024年至2026年稅後淨利潤不得低於4.13億元、8.75億元、13.94億元。2023年8月至12月經交接審計師審閱，並排除股權激勵而產生股份支付影響的稅後淨利潤，不低於1.15億元。如未來數年盈利低於前述金額，北新建材有權向原始股東支付的第二期股權收購價格中直接扣減差額部分，並將扣留部分款項支付給嘉寶莉。

產能佈局由華北擴至全國

中國建材續稱，通過股份收購，嘉寶莉將成為北新建材的控股附屬公司，北新建材塗料業務產能將由目前的10.3萬噸躍升至130萬噸以上，產能佈局由華北地區擴展至全國，塗料板塊業務將顯著補強，其中建築塗料業務將躍居國內行業領先地位。

今次收購嘉寶莉的78.34%股份，當中包括香港世駿轉讓的約31.41%股份，承勝投資轉讓約9.70%股份，金康力轉讓約5.46%股份，永成投資轉讓約4.24%股份，志成諮詢轉讓約11.19%股份，卓譽投資轉讓約8.22%股份，卓峰投資轉讓約1.84%股份，公司員工持股平台轉讓約6.28%股份。