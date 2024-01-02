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善用結餘轉戶稅貸清卡數

【明報專訊】踏入2024年，是時候正視信用卡債務，趁年初清走卡數，以減省未來一年的利息開支。別輕看信用卡利息，利率可逾30厘，且逐日計息，在複式效應下，隨時滾出天文數字，除利用結餘轉戶貸款計劃外，善用稅貸有望以更低息清走卡數。

明報記者 劉敬華

信用卡利息偏高，是因為信用卡結欠屬於無抵押貸款，大多逐日計息，加上其他眾多的收費，拖欠時間一長，複式效應可以把債務滾至一個驚人數字。市場上不少銀行網站也有提供「信用卡還款計算機」，助持卡人計算利息支出及還清卡數時間。參考恒生網站「信用卡結欠還款計算機」的計算結果，以該行信用卡月息2.67厘（消費帳項財務費用之實際年利率35.72厘）計算，每月只繳最低還款額（Min Pay），還款期間沒有新簽帳，假設信用卡結欠金額為2萬元，需11年9個月方可完全清還，期內合共支付利息3.94萬元，高於最初的欠款；若要還清10萬元卡數，更需時25年兩個月，期間付出利息高達25.91萬元，約為最初結欠金額的2.59倍。

要有效清除卡數，可選用銀行提供的結餘轉戶計劃。此類計劃將借貸人於不同金融機構的全部欠款集合，一筆過轉到同一間銀行的貸款計劃下，以如私人貸款般的分期定息定額方法清還。若結餘轉戶安排妥當，一般而言，利息開支可減少一半以上。各銀行結餘轉戶計劃之最低實際年利率差距可以不少，如是次比較的銀行結餘轉戶計劃，最低實際年利率介乎2.91厘至6.38厘（見表1）。

若負擔能力不足

寧選較長還款期

參考投資者及理財教育委員會網站「貸款及債務計算機」的計算結果，若貸款金額為2萬元，實際年利率為2.91厘，還款期為12個月，期內每月還款額約1692.71元，總利息及費用僅312.49元；若貸款金額為10萬元，還款期為12個月，期內每月還款額約8463.54元，總利息及費用僅1562.43元。即較只靠償還最低還款額清卡數的方式，分別可慳近3.91萬元及約25.75萬元。

選擇信用卡結餘轉戶還款期亦要量力而為，如負擔能力不足，可選擇較長還款期，再以上述結餘轉戶計劃為例，若欠10萬元卡數，改選24個月還款期，期內總利息及費用雖提升至3018.97元，但每月還款額可降至4292.46元，且依然較只還Min Pay清卡數的方式慳約25.61萬元。

用作清卡數的貸款實際年利率愈低自然愈好，理論上稅貸可提供更低的實際年利率，以是次比較的8個銀行稅貸計劃為例，實際年利率介乎1.68厘至5.63厘（見表2）。

當然，任何貸款計劃，個別借貸人士最終獲批的實際年利率，除要視乎借貸額及還款年期外，還要視乎個人收入與過往信貸狀况而定，一般來說專業人士及公務員，又或是銀行的高級理財戶口客戶，可享較佳的貸款實際年利率。還要留意，切勿為貨比三家而於同一時間向數間金融機構申請貸款，因此舉或會影響信貸評級，宜先就個人財務狀况及貸款額直接向各金融機構初步查詢貸款利率，再選定一家申請貸款，將有助獲取較低的實際年利率。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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