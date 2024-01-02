Aadish Kumar：日工資前景改善 料帶動經濟增長

【明報專訊】日本央行於12月27日公布其12月份的會議紀要後，展望日本2024年的前景，預計經濟將強勁增長，並有迹象顯示通脹將可持續改善；全球經濟的健康狀况、寬鬆貨幣政策及日圓走弱，是支撐我們抱持正面預期的重要因素。然而，若日本央行藉加息收緊政策，這一行動將對市場構成重要風險，鑑於日本央行不願意白費迄今為止取得的成果，我們認為其與市場溝通時將繼續保持「鴿派」立場，並維持寬鬆貨幣政策。
在市場前景方面，隨着公司治理改革措施取得成果，簡化交叉持股結構，以及企業趨向更有效配置資本，市場將有更多潛在價值尚待挖掘。隨着股本回報率的提高，我們認為日本企業將更具全球競爭力，並將吸引更多外資。
勞動力市場情况是影響日本長期通脹前景的主要因素之一，近年來，日本勞動市場持續緊張，目前失業率於長期低位徘徊，部分行業仍面臨勞動力短缺，顯示緊張的勞動環境可能會持續到2024年。2023年4月舉行的年度薪資談判顯示，日本的整體工資上漲3.6%，其中基本薪金上漲2.1%，為1992年以來的最大升幅。幾十年來，日本民眾首次對工資前景抱有更高期望，工資前景改善和通脹放緩將有助於帶動實際收入增長，並為經濟增長帶來動力。
工資上漲的重要性不容忽視，這是影響日本央行政策決策的首要因素，目前，市場對日本通脹能否持續上升存疑。日本央行更視工資增長為實現長期通脹的指標，較少關注短期供應衝擊或扭曲對核心或整體通脹的影響；從目前日本的工資增長情况來看，企業的定薪模式正在轉變，顯示通脹可能會持續上升。
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