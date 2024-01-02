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袁國守：淡友近沽清 港股今年見兩萬

【明報專訊】恒指創紀錄連跌4年，加起來瀉11,142點或約40%，傷了不少股民心。2023年是內地和本港疫情後復常的一年，年初原以為可承接前年底升勢，怎料全年反覆尋底；更慘情的是，「有比較有傷害」，外圍主要股市皆節節攀升，美股更創歷史新高，道指去年漲近14%，港股則跌近14%，淪為包尾大幡。

展望2024年，主流意見傾向「審慎」，主因去年困擾港股的因素，包括中國經濟放緩、內房債問題及中美關係緊張，料延續至今年。然而，減息在望，加上港股估值已低殘，恒指目前市盈率不足10倍，是1990年以來平均的負1個標準差，相信再大插機會微，就算未能升至「沈大師」（訊匯證券行政總裁沈振盈）預測的4萬點，「五折」計，隨人民幣轉強，淡友亦沽得「七七八八」，年內高位有望見兩萬點，即約一眾證券商預測。

外圍方面，今年是美國大選年，按過往紀錄美股普遍偏好，惟料今年升速會減慢，即使加倉也不宜太冒進，並慎選個股。另外，減息周期將至，債券成為焦點，今期封面故事訪問了普徠仕亞洲債券策略基金經理陳兆德，詳盡分析哪類債券值得看好，不容錯過。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]