袁國守：淡友近沽清 港股今年見兩萬

展望2024年，主流意見傾向「審慎」，主因去年困擾港股的因素，包括中國經濟放緩、內房債問題及中美關係緊張，料延續至今年。然而，減息在望，加上港股估值已低殘，恒指目前市盈率不足10倍，是1990年以來平均的負1個標準差，相信再大插機會微，就算未能升至「沈大師」（訊匯證券行政總裁沈振盈）預測的4萬點，「五折」計，隨人民幣轉強，淡友亦沽得「七七八八」，年內高位有望見兩萬點，即約一眾證券商預測。

外圍方面，今年是美國大選年，按過往紀錄美股普遍偏好，惟料今年升速會減慢，即使加倉也不宜太冒進，並慎選個股。另外，減息周期將至，債券成為焦點，今期封面故事訪問了普徠仕亞洲債券策略基金經理陳兆德，詳盡分析哪類債券值得看好，不容錯過。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]