moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

摩根大通亞洲：憧憬1月行情 恒指牛64358

【明報專訊】港股於2023年最後一個交易日好淡爭持，恒指收市險守萬七點。總結全年，恒指累跌達13.8%，連續4年跌市，創出歷來最長年度連跌紀錄。港股來年能否收復失地？參考2018年至2023年共5年間恒指於1月份表現，有4年均出現「1月行情」走勢。只有2020年1月錄6.7%跌幅，其餘均為升市，當中以2023年1月份逾10%升幅最突出。5年平均升幅則為3.4%。再看10年間1月份表現紀錄，恒指7升3跌，平均升幅約1.6%。

如投資者計劃捕捉港股1月走勢，可參考恒指牛（64358），收回價16,450點，實際槓桿23倍。看淡可參考恒指熊（61008），收回價17,500點，實際槓桿31倍。如希望控制收回風險，可留意較遠價恒指牛熊證，好倉可參考恒指牛（63139），收回價16,000點，實際槓桿約14倍；淡倉可考慮恒指熊（60506），收回價18,000點，實際槓桿17倍。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]