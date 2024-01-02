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陳永傑：鮑威爾意外放鴿 刺激股樓

標籤：陳永傑

【明報專訊】上月中聯儲局議息維持息率不變是意料中事，最特別是聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，令人有些意外。一向以來鮑威爾對加息作風比較「鷹」，希望以加息對付通脹，但今次口氣大改，不再「鷹」姿煥發。

鮑威爾言論變鴿，令美股先持平後飈升，對於世界投資市場看來是帶有啟示作用。在聯儲局未公布議息結果之前，美股道指及納指先升後持平，在公布前只微升幾點。

但保持息率不變消息公布之後，美股大幅爆上，道指爆升512點或1.4%，納指大升200點或1.38%，標指上揚63.39點或1.37%。美股勁升，反映市場預期美國加息告一段落。

鮑威爾指出，不會等到通脹降至2%才減息，因為會太遲，需要在之前就降低對經濟的限制，政策需要時間才能在經濟中發揮效果。通脹在失業率未有大幅上升情况之下降溫，但依然過高，核心個人消費支出還是超過3%，前路尚有不確定性，致力將通脹率恢復至2%的目標，進程要花上一些時間，形容現時宣布勝利為時尚早。仍將重點放在利率是否夠高的問題上，今次會議上減息成為討論主題之一，將非常謹慎地做出決定。

鮑威爾的語調一反以往通脹太高必須加息的作風，筆者相信美國經濟的確正在放緩。

再回說美股當日爆升，反映投資者投資意欲蓄勢待發，準備進入投資市場爭取理想回報。鮑威爾未明言減息，但聯儲局公布最新點陣圖暗示2024年將會減息0.75厘，美股才會爆升。

筆者預計美國住宅樓市，以至全球樓市股市，未來會有不俗表現，投資者正在枕戈待旦進入投資市場。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]