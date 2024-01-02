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布少明：利好因素多 租金料續強勢

標籤：布少明

【明報專訊】日前差估署公布11月份私人住宅售價指數，按月跌約2%，連跌7個月，但期內私人住宅租金指數按月升約0.6%，連升10個月，走勢繼續與樓價背馳。美聯樓價指數及美聯租金走勢圖與差估署數據表現相若，以美聯數據計算，「租金升、樓價跌」背馳走勢長達7個月，創紀錄最長。

租金持續上升的原因，與過去1年多積極「搶人才」有莫大關係。最新消息，首推政府早前宣布重推「資本投資者入境計劃」，雖然計劃只包括1000萬元以內的非住宅房地產，但勢將刺激人才到港發展的意欲；此外，「先免後徵」同樣適用於「投資移民」，相信對樓市整體需求帶來支持。

此外，政府早前公布，截至11月底各輸入人才計劃共接逾20萬宗申請，是去年申請數目的近4倍，當中逾8.1萬人已到港，反映不同人才計劃對引入人才的吸引力。假設當中有一成至兩成人考慮租樓式入市，對樓市的正面作用已屬非同小可。根據本人與前線同事交流所得，發現大部分專才到港後，往往在短期選擇「睇定啲」而決定租樓，所以近期不乏專才們租樓的新聞，帶動租金上升。

至於專才們喜愛租住的地區，大多數是樓齡相對較新，以及鄰近各大學地區的屋苑，當中啟德區、將軍澳日出康城等，均相當受專才們青睞。

最後，撇除美國減息及明年《財案》減辣的憧憬，筆者再提出一個利好樓市的觀點，由今年初以至過去幾個月，香港定期存款利率高企，促使不少港人選擇將資金放入定存避險，但隨着近期銀行定期息率已由高位滑落，相信在回報率下降，資金將慢慢回流不同投資板塊，樓股市場會是不少人的投資首選。最近港股由低位回升，相信稍後亦有望惠及樓市交投。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]