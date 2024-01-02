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馬泰陽：今年樓市料走出陰霾

標籤：馬泰陽

【明報專訊】據差餉物業估價署最新公布樓價指數顯示，2023年11月私人住宅樓價數報316點，按月跌約1.99%，連跌7個月。2023年首11個月樓價累跌約5.59%，私人住宅租金指數報186.8點，按月升逾0.6%，按年升近5.9%，連升10個月，創近4年新高，可見租金走勢跑贏樓價。雖然《施政報告》推出樓市「減辣」措施後，觀望氣氛逐漸減退，但港股疲弱，市民身家縮水，難免對樓市帶來影響，導致全年二手樓價亦難逃下跌命運。不過，市場預料美國息口見頂，利好因素有望2024年逐步浮現。

另外，香港置業於2023年11月底至12月初進行置業調查，成功收回798份有效問卷，當中逾五成（約57.3%）受訪者表示希望購買樓齡10年或以下物業，佔比連續3季高企五成以上，續創紀錄新高；其次，約15.9%受訪者希望購買樓齡逾10至15年物業，約13.6%受訪者希望購買樓齡逾15至20年物業，反映新晉屋苑受市場歡迎。根據本行資料研究部選取10年以下屋苑計算，2023年（截至12月4日計）流通率介乎約2.4%至約6.3%，比起同期十大傳統屋苑流通率介乎約1.9%至約2.7%更高。從上述數據可見，環境較好，有多元化的配套設施的新晉屋苑愈來愈受歡迎，相信2024年該類物業表現可望看高一線。

自《施政報告》為樓市減辣後，市場逐步適應樓市新措施，加上海外專才來港，令本港置業需求持續增加，倘若新一份的《財政預算案》能進一步為樓市帶來驚喜，將為買家加添入市信心；另外，筆者預料新一年發展商將持續以低價搶佔市場焦點，新盤推售步伐將會加快，在多個利好消息支持下，相信本港樓市將走出陰霾。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]