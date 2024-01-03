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港股開局挫258點 三連升斷纜

標籤：經濟

【明報專訊】人民幣再走弱，內地及香港股市今年開局齊向下。港股2024年首個交易日顯著回吐，一度挫逾300點，收市跌258點，報16,788點，結束三連升。成交連續兩個交易日不足800億元。分析指出，市場目前最關注內地經濟數據，以及美國提早減息條件是否成熟，預期本月份恒指在15,900點至17,000點上落。

北水39億淨流入 南水淨沽53億

恒指昨日高開87點，已是全日高位，隨即掉頭下跌，最多跌322點，低見16,725點，收市跌258點，報16,788點，50天線（現處約17,088點）得而復失，但險守10天線（現處約16,700點）。國指及科指跌逾1%。全日大市成交只有766億元。

港股通下的北水，今年首個交易日繼續買貨，全日錄得38.5億元淨流入。北水主力掃兩大指數ETF，盈富基金 （2800） 及南方恒生科技ETF （3033） 分別錄14.2億及6.4億元淨流入。但滬深股通下的南水，則淨流出52.69億元人民幣，為連續第2日流出。

重磅科網股受壓，美團（3690）挫3%；京東（9618）「二選一」案，獲阿里巴巴（9988）賠償10億元人民幣，但京東仍跌2.4%，阿里跌1.2%。騰訊（0700）逆市上升1%；網易（9999）升3.9%。

憂內需弱 潤啤急跌8%

內地就業弱，憂慮消費持續下滑，內需消費、內房股受壓。潤啤（0291）急跌8.3%，為跌幅最大的藍籌。龍湖（0960）跌7%；華潤置地（1109）跌逾半成。

澳門上月賭收按年大升4.3倍，濠賭股普遍向上。金沙（1928）升3.9%，為表現最好藍籌；美高梅中國（2282）升4.9%；銀娛（0027）升1.6%。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，港股上周連升3日反彈約700點，加上內地財新去年12月製造業就業壓力未緩解，港股昨日調整屬正常。現時市場關注內地經濟增長數據多於通脹數據，如數據不理想，關注中央今年會否加快推出刺激經濟措施。同時亦注視美國提早減息條件是否成熟，因減息會利好人民幣，以及令內地貨幣政策彈性提高。她續指出，恒指跌至現水平，淡友不會太進取，預期本月份，恒指在15,900點至17,000點上落。