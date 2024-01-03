moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

羅兵咸料港今年IPO籌千億 返全球三甲

【明報專訊】四大會計師行之一羅兵咸永道，預測今年香港公開招股（IPO）集資公司數目約為80間，合共集資超過1000億元，與另一會計行德勤的估算相同，惟羅兵咸預期香港於今年有望躋身成為全球籌資市場三甲。羅兵咸永道企業客户主管合伙人黃煒邦表示，待美國高息情况逆轉，增加其市場資金流動性，以及若地緣政治局勢趨穩定，將利好今年新股IPO市場。

涉80宗IPO 料3企屬大型公司

羅兵咸昨舉行香港2023年IPO回顧簡報會。黃煒邦解釋，今年其集資額預測計算方法，是按預計今年有80宗IPO，當中估算年內將有3間大型公司IPO，其平均集資額為150億元；特專形式上市公司於年內預計有約4間，平均集資額20億元；年內料有5間公司於GEM上市；而餘下68間IPO則按去年平均集資額7億元計算，最終得出逾千億元的集資額預測。

該行指出，去年IPO公司數目達73間，集資共463億元，去年並無任何1間大型IPO（即集資額超過100億元）。而2022年則達90間，集資共1046億元，即去年分別較2022年跌19%及56%；而去年平均集資額僅達7億元，較2022年的13億元，按年跌46%；黃煒邦表示，香港自2000年至2022年，從未出現於年內無一間大型IPO的情况。他解釋指利息高企下，不少公司因估值偏低，推遲其上市計劃。

羅兵咸永道資本市場服務部合伙人黃金錢表示，香港IPO市場低迷主要與市場疲弱，以及受美息高企，影響資金流動性及招股定價有關。他續指出，港股去年市場總成交金額約為25.52萬億元，按年跌17%，其市場流動性不大亦拖累港股IPO市場；另外，黃金錢亦提到每年第4季都屬傳統旺季，但去年第4季僅26間公司上市，2022年同期則超過30間。

另外，黃煒邦引述世界交易聯合會數據指出，截至去年11月底，於港交所（0388）掛牌公司市值約31.11萬億元，於全球交易所排名，由2022年的第7位跌至第9位，稍遜於去年排名第8位的印度交易所，其市值約為31.15萬億元；而倫敦交易所則由同期的第10位升至第7位。