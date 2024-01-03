茶飲店蜜雪冰城古茗同日申港上市

蜜雪冰城傳集資78億

蜜雪冰城以「低價」銷售見稱，稱為廣大消費者提供單價約6元（人民幣，下同）的高質平價現製果飲、茶飲、雪糕及咖啡等產品。截至去年9月底，其加盟店模式門店網絡有超過3.6萬間，覆蓋內地及海外11個國家；首9個月便賣出58億杯飲品。去年首9個月，公司收入153億元，按年升46%，同期盈利24億元，按年升48%，期內毛利率達29.7%。

另外，蜜雪冰城同業、內地現製茶飲店品牌古茗控股，同日亦向聯交所提交上市申請，並且已經委任高盛（亞洲）及瑞銀為聯席保薦人。去年年中曾傳古茗計劃今年初來港上市，集資約23億港元。

古茗目前主打銷售果茶飲品、奶茶飲品及咖啡飲品等。受惠門店網絡擴張及商品銷售額增長，截至2023年9月底止9個月，該公司母公司擁有人收益總額達9.9億元，按年大增2.5倍，其毛利率較蜜雪更高，達31%，按年增加3.2個百分點。

此外，速騰聚創（2498）昨午截止招股，香港部分孖展未足額，僅認購25%，共認購2504萬元，遠低於集資額9851萬元。

明報記者