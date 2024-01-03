馬雲等技術申報 不再持有6公司權益

【明報專訊】隨着人民銀行日前公布，螞蟻集團旗下支付寶（中國）網路技術公司變更為無實際控制人之後，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲及拍檔井賢棟緊接向港交所申報，隨去年12月28日杭州雲鉑投資諮詢公司（下稱雲鉑）訂立的購股協議下之一致行動協議終止之後，雲鉑亦終止出任原先為螞蟻集團主要股東之一的「杭州君瀚股權投資合夥企業（有限合夥）」（下稱君瀚）一般合伙人。透過有關安排，馬雲據此不再持有雲鉑任何權益，並轉為持有君瀚的新任一般合伙人之20%權益；經此一變，他技術上一併終止在雅仕維（1993）等6家公司的持股申報。
資料顯示，螞蟻集團原先在雅仕維持股，馬雲及井賢棟則因為在螞蟻集團的主要股東如君瀚等有一致行動人士協議的安排，技術上兩人要以個人名義提交在有關公司持股，但是他實際上沒有直接持股。馬雲最新更申報因為終止協議的安排，他因此視為不再持有雅仕維、亞博科技（8279）、北京友寶在線科技（2429）、合肥維天運通信息科技（2482）、眾安在綫（6060）及阜博（3738）7.36%、55.71%、19.84%、22.17%、10.74%及5.16%權益。另他同時申報不再持有合肥維天運通信息科技的內資股權益，涉8.32%。
據雅仕維截至6月底止上半年度報告顯示，馬雲、井賢棟在雲鉑分別持股34%及22%。馬、井聯同雲鉑另兩名股東蔣方及胡曉明，是於2020年8月21日訂立一致行動人士協議，並按去年1月7日的安排在若干條件獲滿足下終止協議，馬雲亦不會再持有雲鉑的任何權益。馬、井及另兩名原來的雲鉑股東，據此不須申報該公司的權益。這間接反映出，馬雲等為部署螞蟻集團沒有實際控制人的安排，已早於去年初佈局。