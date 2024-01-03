馬雲等技術申報 不再持有6公司權益

雲鉑為螞蟻集團主要股東

資料顯示，螞蟻集團原先在雅仕維持股，馬雲及井賢棟則因為在螞蟻集團的主要股東如君瀚等有一致行動人士協議的安排，技術上兩人要以個人名義提交在有關公司持股，但是他實際上沒有直接持股。馬雲最新更申報因為終止協議的安排，他因此視為不再持有雅仕維、亞博科技（8279）、北京友寶在線科技（2429）、合肥維天運通信息科技（2482）、眾安在綫（6060）及阜博（3738）7.36%、55.71%、19.84%、22.17%、10.74%及5.16%權益。另他同時申報不再持有合肥維天運通信息科技的內資股權益，涉8.32%。

據雅仕維截至6月底止上半年度報告顯示，馬雲、井賢棟在雲鉑分別持股34%及22%。馬、井聯同雲鉑另兩名股東蔣方及胡曉明，是於2020年8月21日訂立一致行動人士協議，並按去年1月7日的安排在若干條件獲滿足下終止協議，馬雲亦不會再持有雲鉑的任何權益。馬、井及另兩名原來的雲鉑股東，據此不須申報該公司的權益。這間接反映出，馬雲等為部署螞蟻集團沒有實際控制人的安排，已早於去年初佈局。