大摩：澳門中場賭收已超疫前兩成

料1月賭收按月持平 銀娛美高梅今年跑贏

摩根士丹利在估計1月賭收同時，亦另發報告指出，相信銀河娛樂（0027）及美高梅中國（2282）的股價會在未來60日，相對國家或地區指數而言會出現升勢，並且在今年會跑贏，出現這個升勢的機會率達到80%。該行更稱，隨着兩股的股價近期經過一輪受壓，估值上變得更引人注目。該行稱，美高梅中國的市場佔有率在2023年第四季已經上升，並相信銀娛的市佔率會在今年上升。

高盛預期今年賭收增至逾2184億元

高盛的報告關注博彩企業在非博彩元素增大投資，料博企會在未來數個月和政府作更多討論，認為這令博企在資本開支還是營運開支方面增加投入尚存在不明朗，更預料將來澳門博彩行業還面對成本壓力，以及要在消費服務領域投入更多資本開支等風險。

綜合而言，高盛預期澳門今年賭收可以增至280億美元至304億美元（約2184億至2371.2億港元），會比剛過去的2023年錄得的1830億澳門元（約1777億港元）為多；該行亦預計，濠賭股的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）有望增至88億至97億美元（約686.4億至756.6億港元）。

瑞銀另發表報告稱，澳門剛過去的12月份賭收數據折算成日均賭收5.99億澳門元，超過市場預期，料中場賭收已經回復至疫情前的115%至125%。月內較高比例的港客參與，則有助抵消內地賭客消費持平的情況。