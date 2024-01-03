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Tesla交付新高仍不敵比亞迪

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）公布，去年第四季電動車交付量按年增長20%至484,507輛創新高，高於分析師此前預計的47.7萬輛，不過未能超越競爭對手比亞迪（1211）在第四季的52.6萬輛電動車交付量，令Tesla的電動車季度銷量冠軍寶座，首次被比亞迪奪走。

上季48萬輛增20%

不過全年的電動車交付量，Tesla繼續壓倒比亞迪。Tesla在2023年的總交付量為1,808,581輛，按年增長38%。

在2023年10月的財報會議，Tesla高層表示，全年交付量將至少達到180萬輛，較該公司此前訂定的200萬輛目標有所下調。

相比之下，比亞迪在2023年的電動車銷量約160萬輛，其餘140萬輛則為混合動力車。

Tesla行政總裁馬斯克在10月曾表示，該公司的Model Y入門級SUV，很可能成為今年「全球最暢銷的汽車，不僅在銷售額方面，而且在銷量方面」。Tesla沒有按個別車型細分交付和生產數字，但交代了一些綜合數據。Tesla第四季生產了476,777 輛Model 3和Model Y電動車，兩者交付量為461,538輛。

Model S和Model X則被歸入「其他車型」，這類別合共生產了18,212輛，交付量為22,969 輛。Tesla第四季總產量為494,989輛，全年總產量為1,845,985輛，按年增長35%。

（綜合報道）

[國際金融]