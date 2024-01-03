基金特區：摩根資產籲60/40比例買股債 分散投資助應對息率大選等變數

目前投資者面對的豈止短期不明朗因素，更需正視由人工智能（AI）、自動化及潔淨能源等方面發展，所驅動的環球經濟轉型長期趨勢。摩根資產管理環球多資產策略師盛楠表示，投資者應對全球經濟轉型時，應分散投資於環球股債市場，該公司預期由六成股票及四成債券組成的美元計價環球投資組合可望於未來10至15年為投資者帶來7%的年回報率。參考該公司的數據，於1990至2022年的33年間，60/40股債投資組合僅於當中9年錄得負回報，若以2013至2022年此10年計算，則只有3年的年度總回報為負數，反映大部分時間60/40股債投資組合均可提供正回報。

未來10至15年料年回報7%

至於六成股票當中的地區配置方面，應考慮各地的長線經濟增長動力。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，雖然新興市場經濟體相對成熟市場經濟體仍存增長優勢，但鑑於人工智能在成熟市場迅速發展提高了生產力，兩者的差距正逐步收窄，該公司預期未來10至15年成熟市場實質經濟複合增長率為1.6%，而中國的勞動市場供應受人口增長減慢影響，或導致未來經濟增速放緩，因而將未來10至15年新興市場的實質經濟複合增長率預測下調至3.5%。儘管成熟市場長線或較受惠於AI發展，盛楠提醒，投資者應提高美國以外市場的配置，以實現分散投資，雖然除中國外新興市場股票的基本因素更為有利，但從估值角度而言，考慮到人民幣將逐漸升值，中國股票仍具一定吸引力。

對於未來一年前景，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，現已為緊縮周期的尾聲，西方已發展經濟體主要央行下一步可能採取寬鬆政策，隨着經濟增長放緩及通脹持續靠近可接受水平，政策寬鬆或從2024年上半年後段開始，這應有助經濟形成復蘇勢頭，令全球經濟於今年下半年重拾增長，並料市場將着眼於下半年經濟復蘇，風險意欲將持續改善，此環境應有利於股市表現，其中以新興市場潛力最大，但美國以外的已發展市場亦似乎具備吸引力，並預期價值股、周期股及小型股有望於今年上半年跑出，而行業方面，則較看好非必要消費品及科技行業。

景順：長期債券具吸引力

債券方面，Hooper表示，美國何時開始減息仍存在一些政策不確定性，今年初市場可能有所波動，有望帶來建立長期固定收益投資組合的機會，考慮到有關經濟放緩及利率可能下降引發的短期憂慮，高質素債券應可受惠，長期債券亦具吸引力，因根據以往經驗，這是鎖定長期利率的理想時機，隨着市場預期聯儲局將會減息，美元將會轉弱，也應利好新興市場本幣債券表現。

鑑於宏觀經濟環境不斷變化，盛楠指出，投資者若於股票及債券以外，在投資組合中加入另類投資資產，如黃金，有機會進一步提升長線投資回報。據該公司《2024年長期資本市場假設》的研究顯示，加入25%的另類資產配置，可把60/40股債策略的預期回報率提升60個基點，同時可將衡量投資組合每單位風險所獲得之額外回報率的夏普比率（sharpe ratio）提高約12%。景順表示，2024年其他可關注的資產類別，包括直接貸款，因該資產類別的即期收益率偏高，而商業房地產貸款亦提供了投資房地產市場的渠道，儘管利率上升可能會增加樓市的壓力，但受惠於部分行業及市場的強勁表現，基本因素仍向好，最後考慮到地緣政治風險增加，黃金應可於一段時期內表現強勁。

明報記者 劉敬華

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