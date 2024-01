不喜歡廣告的廣告學生

Presented by:WAW Creation

廣告疲勞的現象

事實上,在社交媒體如Facebook和Instagram,廣告疲勞現象經常出現,廣告在運行大概兩星期後就會開始失去效用。只是因為廣告太多,更確切是因為執行得太爛的廣告太多,導致了廣告疲勞。

廣告預算怎麼花

有實驗証明,使用較高預算在較短時間內運行廣告,比將預算分散在數周內更有效。多次看到相同的洗腦廣告,不僅不助於建立積極的品牌形象,反而會使客戶失去進一步了解的興趣,甚至產生反感。

過期的期間限定廣告

我們都曾看過一些「過期」廣告,比如聖誕節等節日的營銷廣告,品牌忘記在假期後停掉或轉換,仍然可以在促銷活動結束後看到它們。如果是交通工具車身或是廣告板,我會理解是因為撤下這些廣告需要資源,他們大多會等到下一次廣告投放才會撤下。數碼廣告要轉換容易得多,不要說是節日營銷的廣告,就算平常的營銷也不應該等到廣告變得「過時」生厭才轉換。

避免過於硬銷

過度的強硬推銷惹反感大家都知,但品牌往往執行時又難以找到平衡點。在社交媒體內容策劃中,品牌需要關注內容與廣告的比例。品牌應該考慮自己為客戶創造了多少價值,同時又宣傳了多少產品或服務信息。當客戶都期望更真誠Authentic的品牌關係時,內容應針對滿足客戶的需求和痛點。

任何人就是沒有人

要解決廣告疲勞可以嘗試新的視覺效果、文案、CTA等,也嘗試不同社交媒體平台上的不同格式,通常新格式新功能,平台都會有「不平等待遇」。其次,恆常轉換廣告,留意轉換率、電郵Open和Unsubscribe 率等。但最重要的還是回歸基本,了解受眾是誰,因為面面俱到的廣告往往等於對沒有人的空氣的講話,Everyone is No One 。通過受眾規劃和轉換廣告,再加上有價值的內容,新一年品牌的廣告就可以「身壯力健少疲勞」!

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人,數碼營銷顧問,大學及培訓講師,電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷,自稱社交恐懼又活躍於社交媒體,不愛說話但主持電台節目廿載,廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術,品牌講故佬一枚,日常為品牌做社交媒體內容行銷,在數碼媒體為品牌說故事!

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com