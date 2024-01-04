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不喜歡廣告的廣告學生

【Presented by：WAW Creation】2023年底我在香港大學教授了三堂創意廣告課。在課堂一開始，我刻意向學生問了一個問題：有誰喜歡看廣告？一如我所預料，大多數人都說不愛看廣告！我開玩笑地回應：廣告課學生不愛看廣告，就直接下課好了。然後學生們聽後急忙辯解，有人說他們喜歡看泰國的廣告⋯⋯聽到這個解釋，我即時再反問：你們都懂泰語啊？然後全班同學都笑起來。

Presented by：WAW Creation

廣告疲勞的現象

事實上，在社交媒體如Facebook和Instagram，廣告疲勞現象經常出現，廣告在運行大概兩星期後就會開始失去效用。只是因為廣告太多，更確切是因為執行得太爛的廣告太多，導致了廣告疲勞。

廣告預算怎麼花

有實驗証明，使用較高預算在較短時間內運行廣告，比將預算分散在數周內更有效。多次看到相同的洗腦廣告，不僅不助於建立積極的品牌形象，反而會使客戶失去進一步了解的興趣，甚至產生反感。

過期的期間限定廣告

我們都曾看過一些「過期」廣告，比如聖誕節等節日的營銷廣告，品牌忘記在假期後停掉或轉換，仍然可以在促銷活動結束後看到它們。如果是交通工具車身或是廣告板，我會理解是因為撤下這些廣告需要資源，他們大多會等到下一次廣告投放才會撤下。數碼廣告要轉換容易得多，不要說是節日營銷的廣告，就算平常的營銷也不應該等到廣告變得「過時」生厭才轉換。

避免過於硬銷

過度的強硬推銷惹反感大家都知，但品牌往往執行時又難以找到平衡點。在社交媒體內容策劃中，品牌需要關注內容與廣告的比例。品牌應該考慮自己為客戶創造了多少價值，同時又宣傳了多少產品或服務信息。當客戶都期望更真誠Authentic的品牌關係時，內容應針對滿足客戶的需求和痛點。

任何人就是沒有人

要解決廣告疲勞可以嘗試新的視覺效果、文案、CTA等，也嘗試不同社交媒體平台上的不同格式，通常新格式新功能，平台都會有「不平等待遇」。其次，恆常轉換廣告，留意轉換率、電郵Open和Unsubscribe 率等。但最重要的還是回歸基本，了解受眾是誰，因為面面俱到的廣告往往等於對沒有人的空氣的講話，Everyone is No One 。通過受眾規劃和轉換廣告，再加上有價值的內容，新一年品牌的廣告就可以「身壯力健少疲勞」！

 

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com