活在灣區：北上辦年貨 選對交通先慳一筆

明報記者 劉敬華

各種乘車優惠中，以免費乘車最划算。目前深圳不乏免費往返口岸及內地大型商場的巴士線（見表1），如上月底新開的寶安中心區文旅專線，此為由深圳灣口岸開出的循環線，途經寶安區多個大型商場，包括萬象前海、前海壹方匯及前海HOP天地等，最後回到深圳灣口岸。儘管此路線未途經近期受港人熱捧的前海山姆旗艦店，惟前海山姆於萬象前海附近，若乘免費車到附近轉乘其他交通工具，又或不嫌遠步行前往，可省卻不少交通費。

免費文旅專線 途經多個大商場

另一免費專線龍華文旅專線A線，由福田口岸出發，途經龍華壹方城（即龍華壹方天地C區）、星河COCO City及龍華天虹購物中心，山姆龍華店便於壹方天地E區，至於將在本月開業的深圳Costco超市亦於此區，位處龍華天虹購物中心附近，即乘此路線或可於超市附近下車，惟此路線現時只於周末及假日行駛，且免費優惠期將於1月6日屆滿。不過，即使優惠完結，如早前結束的免費專線南山消費文旅專線A線，同一路線現由優點巴士H516線取代，車費是3元人民幣。

目前本港年滿60歲或以上長者於深圳可享不少交通優惠，如乘地鐵只需出示回鄉證，便可免費乘搭，於深圳辦年貨可選的免費交通路線自然更多。因此，能否以最低車費辦年貨，便要視乎由家出發至口岸的車費，只要選對路線，60歲或以上長者4元來回深圳並非不可能（見表2）。不少新界區往口岸的交通，如城巴的蓮塘快線B7及B8， 又如專線小巴59S等，均提供長者2元優惠，讓長者有機會以4元來回香港及深圳。即使長者家住將軍澳，若能善用2元乘車優惠乘港鐵或巴士至相關巴士站，也可以低至8元往返深圳與香港，惟車程或會較長，路線或較轉折。

至於60歲以下人士，可考慮港鐵的北上優惠，由即日起至今年2月29日，只要早上9時後於港鐵指定車站前往羅湖站或落馬洲站，並於入閘前以八達通於指定車站的數碼服務站領取優惠，便可以七折乘車。將軍澳站是其中一個指定車站，往落馬洲站的成人單程八達通價為48.8元，七折價即為34.2元。若為60歲至64歲長者，透過於上水站出閘一次，再入閘至落馬洲合計車費為27.7元，較使用七折優惠為低。

點對點跨境巴士 方便大量掃貨

然而，若論便利度，當然是由居住區域直接坐跨境巴士前往內地超市，車費或會較其他轉乘方式為高，如永東巴士香港-深圳福田印力中心山姆專線來回車費為100元（見表3），但點對點到達對北上大量「掃貨」人士而言最方便。

[活在灣區]