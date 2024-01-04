巴克萊降蘋果評級 多隻概念股跟跌

恒指曾跌223點 成交不足800億

蘋果掉下來，連帶部分手機相關股亦受壓，小米集團（1810）跌3.2%，近期強勢的聯想（0992）亦回落4.5%。加上環球債息和美元回升，美國10年期國債孳息率重新逼近4厘，離岸人民幣轉弱，都拖累大市氣氛。

港股創5年最差的新年開局後，恒生指數昨天進一步向下，低開163點，失守10天線，曾經跌223點，但午後跌幅收窄，收市跌142點，報16,646點，高低波幅不足100點。大市成交792億元，連續第3個交易日不足800億元。

對息口敏感的科網股表現低迷，恒生科技指數跌1.8%，失守3700點關口，報3646點，京東健康（6618）跌近6%，是表現最差藍籌，阿里巴巴（9988）亦跌逾2%。惟受中宣部人事消息帶動，騰訊（0700）逆市升1.3%，網易（9999）亦升近1%，都支撐大市。

地產股亦普遍捱沽，被花旗調低投資評級的港鐵（0066）跌逾4%。荷蘭晶片設備供應商ASML，停止出口先進DUV光刻機到中國，晶片股亦向下，中芯國際（0981）跌2.3%，股價見超過3個月低位。華虹半導體（1347）跌近2.6%。

北水淨流入68億 盈富佔42億

但部分內需股有資金吸納，券商大和看好，華潤啤酒（0291）高端產品去年可保持20%強勁增長，公司股價由近3年低位反彈3%，是表現最好藍籌。海底撈（6862）亦升1.5%。

內地投資者就持續趁低吸納，通過港股通南下的「北水」，錄得淨流入近68.2億元，力度明顯大於周二的38.5億元。資金主力掃入指數ETF，追蹤恒指的盈富基金（2800）高踞榜首，錄42.2億元資金淨流入，恒生國企指數ETF（2828）和南方恒生科技ETF（3033），分別錄6.4億和5.48億元資金淨流入。通過滬深股通北上的外資，就終止連續兩日淨流出，轉為淨流入16.8億元人幣。

分析：恒指料15900點至17100點上落

中薇證券研究部執行董事黃偉豪認為，內地經濟和樓市未有明顯改善，投資信心仍然不足，而且市場對美國減息憧憬降溫，都令港股短期缺乏持續上升的動力，預計恒指短期在15,900點至17,100點上落，相信弱勢第1季仍持續，最快要到第2季中段或年中，如果內地經濟數據持續企穩回升，又有更多政策支持，大市才有望轉強。