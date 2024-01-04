中宣部出版局長傳被免職 或鬆網遊監管 騰訊網易逆市升

【明報專訊】國家新聞出版署於上月22日宣布網絡遊戲新規草案，即時令騰訊（0700）、網易（9999）等上市網遊股暴跌，日前有指負責監督國家新聞出版署的中國中央宣傳部出版局長馮士新於上周被免職，令市場解讀為內地對網遊監管告一段落，騰訊、網易股價昨逆市分別上升1.3%及1%。
有關的網絡遊戲新規草案令市場受到極大衝擊，其中騰訊當日單日市值已蒸發3000億元，騰訊亦自去年12月22日起展開每日10億元回購，截至昨日已是連續第六個交易日回購10億元股份，公司昨以每股292.4至301.4元價格在場內回購336萬股，6個交易日累計斥資約60億元購入2071萬股。騰訊股價昨日重上300元大關，收報300.6元，升1.3%。
至於網易，昨日則宣布全線產品將在防沉迷系統基礎之上增設「未成年模式」，該模式包括新增多種防護功能選項，例如一鍵內容屏蔽、「網易家長關懷平台」管理、防網絡欺凌等，該股昨亦升近1%至147.5元。
近日內地有關網絡遊戲監管的新聞甚為戲劇性，國家新聞出版署公布網絡遊戲新規草案引來極大爭議，結果相關諮詢文件即日下架，翌日國家新聞出版署澄清，有關的意見稿旨在保障和促進網遊行業繁榮健康發展，將認真研究各方提出的關切和意見，並進一步修改完善。
隨後內地批出逾百新遊戲版號，而路透社日前更引述5名知情者透露，馮士新在上周末突遭免職，並指與上月的網絡遊戲新規草案有關。
此外，昨日中共中央黨校主辦的《學習時報》亦發表評論文章指出，政府實施平台經濟監管目的，在於引導平台健康有序發展，使市場在資源配置中營造良好環境，監管行動和政策調整要充分聽取各方意見，尤其是行政相對人意見，避免影響或中斷平台企業正常經營活動，防範政策疊加導致非預期風險。