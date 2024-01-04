旭輝提新方案 冀最多削債40億美元

5選項包含本金削減和轉股

今次初步方案包括提出5個選項，包含了本金削減和轉股的元素。方案內容包括，將適用債務轉換為不同的美元計價新票據，或美元/人民幣計價新貸款，為債權人提供不同結構，包括無本金削減的純展期、小幅本金削減的展期、本金大幅削減的展期以及附帶部分轉股的展期，以滿足該等債權人不同的偏好和需求。

同時，對於附帶轉股元素的選項，於生效日的建議轉股價為公司股份現行交易價格的倍數，而後續階段的轉股價可能會有所不同。轉股考慮以一種最終期限為7年的工具進行，附帶於生效日及其後每個周年日強制轉股的元素。

此外，集團披露，截至2023年6月底就境外債務而言，集團不包括應計利息的應佔計息負債總額約70億美元，其中包括優先票據未償還本金額約40億美元、可換股債券未償還本金額約18.95億港元、優先永續證券未償還本金額約3億美元、無擔保貸款授信未償還本金額約23億美元以及項目層面債務未償還本金額約1.105億美元。

此外，截至2023年6月底的應佔現金餘額約為192億元（人民幣，下同），投資性物業公平值約為456.25億元。

旭輝指出，自2023年下半年至2032年期間，集團境內開發項目所產生的累計現金流總額在償還項目層面債務之後，估計約為1040億元至1150億元。

集團考慮因應市况及資產運營的狀况，逐步出售其一部分投資物業及境外資產，預期可以為集團增加整體流動資金約120億元至140億元。可償還境外債務的累計現金流總額估計約為300億元至350億元。