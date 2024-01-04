彭博：國泰擬訂購新中型寬體客機

該知情人士稱，空中巴士和波音已收到潛在數十億美元飛機訂單的資訊需求書（Request for Information，簡稱RFI），但強調該需求書屬整個過程的第一步，無法保證最終會否訂購。據報道指出，國泰或會在波音787 夢幻客機（Dreamliner）或空中巴士的A330neo 或更先進的A350機款之間作選擇。國泰至截稿前尚未回覆本報置評請求；而彭博昨晚則引述國泰聲明稱，正評估一款多用途中型寬體客機，而該機可執行一系列任務並發展國泰客貨運業務。

國泰未有訂購波音787 夢幻客機

自國泰去年中期業績扭虧為盈後，隨即於9月公布購買32架A321neo或A320neo型號窄體客機，並料至2029年底前將分別接收49架。另國泰在去年底亦落實訂購6架空中巴士A350F型號貨機，且有權再額外增購20架。至於波音方面，國泰預計於2025年起陸續接收21架波音777-9寬體客機。

據資料，截至6月底止，國泰旗下機隊平均機齡最大為波音777-300寬體客機，為21.7年，共擁有17架，公司至今未有訂購波音787 夢幻客機。另一方面，空中巴士A330-300寬體客機總數為43架，平均機齡則是14.8年；A350-900和A350-1000平均機齡分別為5.6年和3.6年。