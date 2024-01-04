馬士基無限期停紅海航線 與同業改道非洲好望角 法船公司運費倍升

截至周一，馬士基有超過30艘貨櫃船準備經紅海，通過紅海以北的蘇伊士運河，另外17艘船就暫停前進。德國同業赫伯羅特（Hapag-Lloyd）亦宣布，旗下所有船隻會由紅海改往好望角航道，最少直至下周二，屆時再檢討是否繼續繞道安排。

船程料增40% 燃油成本增百萬美元

達飛海運雖然上周開始，船隻逐步恢復通過蘇伊士運河和紅海，但似乎以加價彌補風險，由亞洲至地中海40呎長貨櫃，如果在本月中之前上船，運費由3000美元大增一倍至6000美元。前往愛琴海、黑海和敘利亞的運費亦大升。

紅海和蘇伊士運河是來往歐亞重要航道，涉及約三分之一全球貨櫃船，業界估計攻擊已影響約330艘船，價值2250億美元貿易，改道非洲好望角，船程可能增加約40%，每艘船的燃油成本額外增加最多100萬美元。

貨運成本已率先水漲船高，以20呎長標準箱為例，自去年10月底以來，由上海前往土耳其伊茲密特港（Izmit），運費累積加1.47倍，截至周一達3633美元（見圖）。由上海到荷蘭鹿特丹港（Rotterdam）或意大利熱拿亞（Genoa），運費亦大增約1倍。航運股近期亦有買盤，繼周二升6.1%後，馬士基股價周三早段曾再升約4%，見近3個月高位。

有美國退役海軍認為，多國海軍聯盟至今成效不彰，航運公司無法使用紅海航道，主要由於合作不夠深入，建議將貨船分組護航，派出直升機巡邏，避免小型貨船受到攻擊，甚至應該先發制人，直接出動飛彈攻擊胡塞武裝的無人機等，強調再不控制場面等同讓局勢升溫。但有資訊公司關注，聯盟有各自為政的迹象，好像法國海軍只是為總部在當地的貨船護航，批評軍方不明白全球貿易和航運業運作。

運輸時間延長 DHL：亞洲設備或短缺

隨着更多貨船繞道好望角，運輸時間延長，速遞公司DHL警告，亞洲設備供應或短缺、不平衡。外界則擔心貨運受阻，最終令全球面臨新一波通脹潮。市場對主要央行減息的預期亦降溫，債息自去年底以來已明顯回升，例如美國指標的10年期國債孳息率，連升第4個交易日，重回4厘關口附近，是半個月以來最高。較反映美息走勢的2年期國債孳息率，亦企穩4.3厘以上。

在蘇伊士運河貨運受阻之際，美洲主要航道巴拿馬運河亦有危機。事緣運河水位較平常低1.8米，限制能通過的貨船數目，去年底每天只有約24艘，管制是1989年以來最嚴厲。由於旱季即將來臨，外界擔心會加劇樽頸。巴拿馬運河每年處理約2700億美元全球貿易。

（綜合報道）

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