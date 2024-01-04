美ISM製造業指數高預期 仍連續14月處收縮區

IMF總裁：美經濟肯定「軟着陸」

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）接受電視台訪問時表示，雖然加息帶來一些痛苦，但受惠於美國聯儲局過去在遏通脹採取果斷行動，而加息亦帶來預期的效果，未有將美國經濟推向衰退，相信美國經濟肯定會實現「軟着陸」。她又提及中美關係，敦促兩國理性競爭，並在全球重要議題上合作，若放任地緣政治問題發展，可能拖累全球國內生產總值下降7%。

紐約原油及倫敦布蘭特原油期貨每桶曾一度跌穿70美元及75美元，但據報利比亞最大油田關停及也門胡塞武裝稱成功襲擊一艘前往以色列的集裝箱貨船，油價短時間內倒升逾1%，紐約原油期貨及倫敦布蘭特期油曾升至71.35美元及76.97美元。石油輸出國組織（OPEC）在官網發布聲明表示：「OPEC和非OPEC產油國重申對團結、充分凝聚力和市場穩定的承諾。」市場認為此聲明顯示油組或會出手避免油價再跌。現貨金價跌近0.9%，每盎司跌穿2050美元，現貨白銀更跌逾2%。

憂ETF受阻 比特幣曾跌破4.1萬美元

市場憂慮美國首隻現貨比特幣交易所買賣基金（ETF）獲批有阻滯，虛擬貨幣普跌，比特幣一度跌破4.1萬美元，24小時跌幅超10%，以太幣24小時跌幅超7%，狗狗幣24小時跌幅超11%。

（綜合報道）

[國際金融]