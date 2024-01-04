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印度阿達尼調查料告終 旗下10公司股價全漲

【明報專訊】印度富豪阿達尼（Gautam Adani）旗下的阿達尼集團（Adani Group）被查風波有望告一段落，印度最高法院裁定，印度證券交易委員會（SEBI）必須在3個月內完成對阿達尼集團的調查，並表示不需要更多調查，消息帶動阿達尼集團旗下10家上市公司股價全線上升，市值總計增加75億美元（約585億港元），至1815億美元（約14,157億港元），為去年1月的新高。

最高法院裁定毋須更多調查

去年1月美國的沽空機構Hindenburg Research發表了一份近100頁調查報告，指阿達尼集團的企業帝國操縱自家股票，更涉及會計欺詐行為。阿達利集團就有關報告作出逾400頁的回應，但市場未「收貨」，阿達尼集團旗下股價持續下跌，去年市值蒸發1500億美元。報告發表後印度最高法院曾要求SEBI在兩個月內調查Hindenburg的報告，並成立專家小組評估是否存在監管失誤。專家小組去年5月曾表示無實質證據證明阿達尼集團存在股票操縱行為，也沒有發現明確監管失誤。而SEBI早前稱截至去年8月已完成對阿達尼集團24項問題中的22個調查，但仍在調查其他兩項問題，包括涉嫌違反最低公眾持股要求及Hindenburg Research發表報告前後阿達尼股票的交易活動。

（綜合報道）

[國際金融]