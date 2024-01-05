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MPF去年扭虧 「懶人基金」升逾14%跑出 3年來首錄正回報 打工仔人均賺8000元

標籤：經濟

【明報專訊】積金評級公布，強積金（MPF）於去年12月的投資回報率達2.18%，月內投資收益達242億元，即469萬名強積金成員，平均每人賺5200元；去年全年計，累計收益達374億元，即平均每人賺8000元，回報率則達3.51%，為強積金3年以來首次錄得正回報。各類MPF基金中，美股、日股基金回報一如預期跑出，俗稱「懶人基金」的核心累積基金去年回報逾14%，較MPF整體回報高出逾11個百分點（見圖）。

明報記者 江陵凱

積金局公布亦確認，核心累積基金去年錄得14.3%正回報，與積金評級的估數相若。截至2023年底，強積金總資產約1.14萬億元，按年約增888億元。據積金評級估算，強積金成員平均帳戶結餘約24.28萬元，按年增加1.89萬元；以資產類別計，美國股票基金表現最好，全年回報率達24.42%（見表），而日本、環球、歐洲全年亦均錄得雙位數回報率。

乏AI股 港股基金表現遜色

至於中國及香港股票基金全年回報率則「包尾」，錄得虧損13.37%。凱基亞洲投資策略部主管溫傑解釋，市場對於中國經濟復蘇速度有所失望，拖低對中國及香港股票市場信心，令其表現較為落後。他續稱，全年AI板塊較為熱門，但香港較少此類型股份，令該基金表現較為遜色。

預設投資策略基金（核心累積基金）（即50歲前供款人的「懶人基金」），其回報率於去年大部分時間均跑贏整體MPF市場的基金，全年跑贏幅度達11個百分點；溫傑解釋，其懶人基金於股票及債券分配比例，分別達六四比，去年股債市場做好，加上其股票配置以美股居多，而去年美股市場表現特別好，推升去年懶人基金的回報率。

分析：七成資金應分配債券基金

溫傑指出，因去年股債市場做好，擔心懶人基金於今年的回報率，未必能提供如去年一樣高。他表示，對於投資市場不熟悉的人士而言，懶人基金仍屬最好選擇，但掌握市場運作人士則不應該選擇懶人基金，應以主動式去管理其MPF分配。

溫傑續稱，市場憧憬減息或利好債市，債券相關基金或出現資本增值的情况，建議七成MPF資金分配予債券基金，其餘則分配予股票基金，例如美股。若見股票市場出現回調情况，再增加股票的配置比例。