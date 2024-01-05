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摩通料最少11隻半新股或3月納港股通迎北水

標籤：經濟

【明報專訊】去年本港新股市場表現疲弱，集資額約460億元按年跌逾50%，但下半年仍然有個別半新股具一定規模，或足以納入恒生綜合指數，進而有資格成為港股通可買賣股份，隨時令這些半新股「鑊氣再現」。券商摩根大通最新便估計，港股通下次名單調整，便有最少11隻去年第4季以來上市的半新股有望迎來北水。

摩通基於去年底的數據，預測3月港股通可買賣股份檢討時，有25隻股份可能獲納入，當中不少都是近期才上市的半新股（見表）。例如藥明系的藥明合聯（2268），去年11月中掛牌，昨日市值已達386億元。

恒生綜合指數成分股每年3月、9月調整一次，下次檢討會在2月16日收市後公布，3月1日生效，將根據之前12個月內，每月平均市值排列，再計算市值覆蓋率，在前95%以內就可獲納入指數。成為指數成分股後，滬深交易所再根據平均市值、流通量等，選定納入港股通的股份，下次名單於3月4日開市時生效。

速騰暗盤潛水 中深超購45倍

至於今天掛牌、今年首隻新股、股東包括阿里巴巴（9988）旗下菜鳥、小米（1810）等的激光雷達公司速騰聚創（2498），昨天暗盤股價偏軟，在輝立、耀才和富途平台，較招股價43元低2.3%至3.1%不等，不計手續費，每手100股，帳面蝕最多135元。股份公開發售部分獲58%認購、未足額、4.8%股份回撥至國際配售，扣除上市費用後，集資淨額逾8.7億元。

有3隻新股則在昨天截止認購，當中以集資額最少的內地建築公司中深建業（2503）反應最好，市場統計券商合共借出孖展6億元，相當於公開發售部分超額認購45倍以上。在內地提供質押車輛監控服務和管理車行的長久股份（6959）公開發售部分則獲超額認購9倍左右。內地腫瘤醫療服務商美中嘉和（2453）則超額認購不足1倍。3隻新股將於下周一公布招股結果，下周二掛牌。