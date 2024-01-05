港去年11月零售總銷貨值升15.9% 業界料今年上半年最多跌低雙位數

明報記者 蕭嘉聰

扣除價格變動後，2023年11月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升12.4%。2023年首11個月合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升17.1%；總銷貨數量升14.7%。

零售協會：市民外遊北上 影響頗大

香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，2022年11月基數特別低，生意相對淡靜，因此遊客相關零售類別表現較佳，但不是一面倒向好，當中本地消費相關的生意表現便相對較差。

他引述協會早前的調查，會員均反映2023年12月長假期期間，不少市民外遊或北上消費，對本地零售業的生意有頗大影響，近三成半受訪公司表示，12月生意錄得單至低雙位數跌幅，電器及超市等零售商跌幅相對顯著。整體而言，12月零售市况不算顯著上升，主要受遊客來港未回復至疫前、消費模式改變因素影響，加上港元強勢，進一步削弱遊客尤其是內地遊客來香港消費的意欲。

展望2024年表現，羅振邦表示，會員預期本月生意將繼續受港人北上影響，67%受訪公司預計生意表現較去年同期有增長，主要為遊客相關零售類別；近25%預計生意較去年同期下跌，主要涉及本地市場零售類別如電器產品、運動時裝、超市等，料生意有低雙位數下跌。他續稱，高息環境、港元強勢及地緣政治緊張將影響香港經濟，維持今年上半年零售額單至低雙位數跌幅的預測。

政府發言人表示，訪港旅遊業恢復，零售業總銷貨價值去年11月按年明顯上升，訪港旅遊業進一步恢復應會繼續惠及零售業，住戶收入持續改善，以及政府和業界推出的多項推廣計劃及活動亦應會提供支持。

分析：內地旅客消費模變 或削貢獻

大新銀行首席經濟及策略師溫嘉煒稱，去年11月零售銷售升幅擴大，主要由於訪港內地旅客回升，對奢侈品及服裝需求相應增加，去年同期內地仍未全面恢復通關，導致基數較低所致。不過，內地旅客訪港消費模式轉變或削弱旅遊業對本港零售業的貢獻，而本港資產市場表現疲弱，市民短期內對大額消費或較審慎，料2024年零售銷售按年增長或回落至個位數。