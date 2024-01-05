Costco深圳旗艦店下周五開幕

新店位於深圳市龍華區民達路68號，距離福田口岸15公里，車程需時35分鐘以上。若港人於福田口岸過關，可乘坐4號線地鐵、10個站後到達紅山地鐵站、再步行21分鐘可到達Costco。章曙蘊表示，指正溝通深港往返接駁巴士服務，以方便香港消費者。至於會否來港開店，她未正面回應，只表示期待在華南和中國香港等地區拓展更多業務機會。

正溝通深港往返巴士 方便港消費者

她續稱集團注重顧客線下體驗，主打「性價比」高，相信在消費降級的挑戰下會更得消費者的青睞。Costco關注到中國消費者相比於其他地區消費者更喜歡體驗新鮮事物，在中國地區分店會在兩至三個月內更換新產品。

深圳店總面積4.45萬平方米，相當於6個標準足球場面積。本報記者現場所見，店內售賣貨品種類幾乎涵蓋日常生活所需。不過，所有貨品都以家庭裝售賣，例如果汁小瓶裝是以10瓶起賣，手電筒也需一次買三支。

此外，WeChat Pay HK為慶祝開市客深圳店開幕，將於1月中旬向每名WeChat Pay HK用戶送出128.88港元大禮包，整個2月每名以WeChat Pay HK港元消費的用戶即可享3倍WePoints積分。

Costco全球有870餘間門店遍及14個地區，2019年進駐內地市場，於上海閔行開設首店，之後陸續在華東地區包括蘇州、杭州、寧波等地開店。最新一財季（截至去年11月26日止）數據顯示，季內淨銷售額567億美元、按年升6.1%，當中包括中國市場在內的「其他國際市場」銷售額按年增長11.2%。

明報記者 田越 深圳報道