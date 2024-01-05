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內地財新服務業PMI勝預期 連升3月

【明報專訊】財新公布去年12月中國服務業經營活動指數（PMI），期內按月升1.4點至52.9，連升3個月，高過預期的51.6，走勢與近日國家統計局服務業PMI按月持平現背馳（見圖）。另12月財新製造業及服務業PMI升，帶動當月財新中國綜合PMI升1點至52.6，錄去年5月後新高。

財新中國服務業PMI分項數據顯示企業經營活動與新接業務量都有實質增長，當月服務業新訂單整體增長可觀，創6月以來新高，許多企業反映顧客數量及消費均有增加。同時，外需在年底繼續改善，新出口訂單量雖小幅增長，但刷新下半年最高紀錄。

服務業用工3個月首回升

另外，由於服務業供需同步改善，企業開始增加用工，服務業用工為3個月來首次回升，服務業就業人數有所增加，惟幅度不大。報告稱這足以消化新增訂單，有助於減輕年底產能壓力。服務業積壓業務量先前連增16個月後，在去年12月轉為持平。

價格方面，期內服務業成本壓力增，投入價格加速上升，漲幅為5個月來最高。據企業反映年底原物料和用工成本上升，推高經營費用。不過服務業收費價格增速輕微，4個月來新低，企業反映為招徠和保住新業務，整體定價力受限。報告指去年12月服務業經營預期指數位於2012年至2022年間平均值水平，但較去年首11個月平均值偏低3個百分點。

財新智庫高級經濟學家王喆稱，期內製造業和服務業供需擴張，惟當前內外需求仍不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。展望新一年，財政措施與貨幣政策仍有空間，穩就業政策力道仍需進一步加強，更加突出就業優先導向，緩解就業市場壓力，切實改善民生，培育市場主體長久信心。