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奧思：人均消費回疫前 門店擴張轉審慎

【明報專訊】奧思集團（1161）執行董事及行政總裁譚肇基表示，現時客戶預約及人均消費已近乎回到疫情前水平，85%現有客戶會延續療程，但考慮到現時經濟情况，套票未有加價，反而提供額外回贈及優惠。

港人北上消費 對美容業影響不大

他又稱，港人北上消費對美容服務行業影響不太大，因為療程由醫生操作、療程效果及配套安全，加上香港引入儀器較內地更快。現時集團美容服務以本地客為主，佔約80%至90%，亦有一定內地客人到訪尖沙嘴、銅鑼灣店。

他續稱，集團將通過更多內地平台如小紅書、微博等，加強線上廣告投放，以內容為主宣傳業務，相信可吸引更多內地客人，今年廣告開支將會加大。此外，旗下品牌GLYCEL產品得到批文後將進軍內地，預期內地業務的貢獻會逐漸上升。

截至2023年9月底止，集團在港經營64間奧思店舖，按年減少5間。譚肇基表示，集團上財年租金成本佔收入比例由20.5%跌至16.9%，主要受惠於疫情租金回落，集團在疫情期間加快擴張步伐，未來開店步伐將轉趨審慎，因與業主傾租條件未及疫情期間優厚，例如免租期較短，料未來或新增1至2間門店，主要考慮地點會是新商場。今年將有20%至25%門店到期需要續租，他預期，續租租金可稍回落，亦會繼續物色收購日韓品牌的機遇。