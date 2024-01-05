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佐丹奴發盈喜 料全年純利最多增29%

【明報專訊】零售股表現各異，服裝股佐丹奴（0709）昨發盈喜，截2023財年將錄得股東應佔淨溢利介乎3.25億元至3.45億元，相對於2022財年淨溢利2.68億元，增長介乎21%至29%。

佐丹奴指出，截至去年6月底止的2023上半財年錄得淨溢利1.9億元，並預計於截至去年底止的2023下半財年錄得淨溢利介乎1.35億元至1.55億元，此乃歸功於大中華區的利潤改善，以及集團進一步精簡業務、有效成本控制，加上提升佐丹奴品牌的努力，均有助提升財務業績。

卡撒天嬌盈警 料全年轉虧

至於盈警股方面，繼「759阿信屋」母企CEC國際（0759）和日本城母企國際家居零售（1373）雙雙發盈警後，經營牀上用品的生產及銷售的卡撒天嬌（2223）亦發盈警，預計2023財年盈轉虧並將錄得900萬元至1100萬元的虧損，2022財年錄溢利540萬元。

集團指出，2023財年虧損主要因內地發展及經營直播銷售業務產生的員工成本，以及推廣費用增加導致銷售及分銷成本上升；以及其他收入/收益減少，其中包括隨着香港政府推出的「2022 保就業」計劃的終止而新冠疫情相關補貼於2023年不再享有，以及2023年錄得較少出售物業、廠房及設備所得收益，儘管2023年匯兌虧損已減少。