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蘇州之巔Niccolo酒店 給你俯視大地的體驗

【Presented by：WAW Creation】「會當凌絕頂，一覽眾山小。」

以杜甫詠泰山的詩句，來形容落戶蘇州金融中心頂層的Niccolo尼依格羅酒店，同樣適合。

作為九龍倉集團旗下奢華都會時尚酒店品牌Niccolo在內地的第四家酒店，不但以「高」服人，以氣派感人，其整體服務表現亦是同行中的佼佼者。

雖然2021年開幕時正值新冠疫情期間，但表現超乎預期，開幕後第一個月開始即錄得營業盈利。

踏入2024年，蘇州Niccolo酒店更值得大家期待！

採訪、編輯：王文斌、鄭會強

【Presented by：WAW Creation

 

蘇州Niccolo酒店座落高450米的摩天大樓蘇州IFS之巔，大樓是以「魚躍龍門」為設計靈感，俯瞰金雞湖，盡享天際美景。居停於此，當你俯視大地，你不會有「高處不勝寒」之感，只有讚嘆「高」處雲端時給你的感官衝擊，可以浮想翩翩，亦可以雲淡風輕。

蘇州Niccolo酒店設有233間寬敞雅致的客房，包括豪華客房、尊貴湖景客房及尊貴豪華湖景客房，至於20間套房則包括探索者套房、發現者套房及天際套房。餐飲方面有欣廚、悅廊及吧115，按時節提供美饌饗宴。此外，在117層設有天際泳池及設備齊全的健身中心；設於116層的活動場地，則可用於舉辦各類活動，讓賓客在此收穫兼具格調與品位的活動體驗。

Niccolo酒店是九龍倉銳意打造的一個奢華酒店品牌，以現代和都會時尚為重心，強調以低調奢華的設計﹑殷勤周到的服務及熱誠待客之道作為競爭力，目標客戶群是高檔次的商務及休閑旅客。目前內地有四間Niccolo酒店，據了解，2023年上半年業務較預估為好，並錄得數年前開業以來紀錄新高，高端的商務和旅遊體驗市場仍然存在。其中長沙﹑重慶及蘇州Niccolo酒店均座落於當地最高地標之巔，並於不同的細節處注入藝術元素，已成為網紅打卡的熱點。

蘇州Niccolo酒店的掌舵人是總經理Robert Cousins（羅卡森），投入酒店行業已有25年，並擁有超過21年的領袖能力。在他的職業生涯中，曾為很多具代表性的豪華酒店服務，包括溫哥華費爾蒙酒店、費爾蒙凱亞拉尼酒店、上海費爾蒙和平飯店、海南萊佛士酒店、廈門華爾道夫酒店。他的中國之旅開始於上海最具代表性的費爾蒙和平飯店，及後成為一名出色的領導者，並於2021年9月，出任蘇州地標性建築蘇州Niccolo酒店的總經理。

蘇州Niccolo酒店在2021年4月開幕，時值新冠疫情期間，對於在困難時期「接任」，集團方面對他的評價是：「在推動業務成果方面有卓越佳績，並致力於提供令人難以忘懷的體驗。」

 

獨特的雲端

Robert Cousins直言，酒店在疫情流行期間開業，並不容易。但加入酒店時，有着一個非常出色的團隊，至今仍在合作。而另一個吸引他接受挑戰，在於「它的標誌性，它是江蘇省最高的超高層建築，非常獨特」。同時他亦指出，由於蘇州Niccolo酒店擁有着「超高」的特點，所以很多活動以至婚禮，都會安排在頂層。事實上，這個獨特賣點，是不可複製的。

據知，他曾對酒店發起並實施了多項點子，提升酒店的賓客體驗，確保客人在蘇州能夠度過最美好的時光。對待團隊成員，Robert Cousins專注於創建卓越的企業文化和營造積極良好的工作環境，通過支持、認可、發展和參與的領導方式，讓團隊成員每天都充滿自信，以最佳狀態為客人服務。

 

面對的挑戰

過去三年，對內地高端酒店業來說，尤其是2022年更是困難。雖然蘇州Niccolo酒店擁有獨特賣點，縱使今日亦取得不俗成績，Robert Cousins並不諱言，蘇州只有火車站及高鐵站，沒有機場，對客流量有一定影響。但同時他亦指出，由2023年3月開始，市場已經開始穩定並恢復，而蘇州的經濟發展相當不錯，無論是重工業、技術行業、汽車行業、製造業和醫藥行業都帶來了不少商務客戶，而這是蘇州Niccolo酒店的重點客源，另一重點客源則是高端休閒客戶。

此外，在Robert Cousins的面前還有另一個挑戰，便是內地客戶的消費能力有所下降，這導致房價面對下降壓力，對入住率也帶來挑戰。他預計酒店平均房價要恢復到2019年疫情前水平，可能需要兩年時間。但同時，他對未來顯得很有信心。

 

獎項是認同 重質不重量

蘇州Niccolo酒店自開業以來，曾摘下多個國際及本地獎項，Robert Cousins指，對新酒店而言，獎項的認可是重要的，但他們並不在意數量的多少而是選擇性參與，必須是在業內有着足夠含金量且有重要媒體平台參與，諸如奢華酒店獎，城市地標獎等，事關這有助酒店形象的樹立以及帶來更多的曝光，讓更多人認識和了解到酒店。同時，他亦強調，酒店的業績來自團隊，獎項對團隊也是一種認可。

 

絕對不容出錯：安全！

對於營運一間酒店絕對不容許出現的錯誤，Robert Cousins認為重中之重是安全，要確保入住的每一位客人的個人安全，不安全的行為及事件是堅決不允許出現的。因此蘇州Niccolo酒店有各類安全演習，亦會定期模擬聯繫及培訓，確保員工和客人都處於安全的工作及入住環境之中。

 

酒店掠影

客房：居高臨下 摩登典雅開揚明亮

蘇州Niccolo酒店有多種套房可供選擇，這是其中的豪華客房，位於103層之上，採用摩登典雅的設計，開揚明亮，與色彩各異的房內藝術品相得益彰，營造出時尚雅致的休憩空間。

茵園禮堂：晶瑩剔透

位於116層的茵園禮堂，面積135平方米，層高 4.5 米，可容納人數為138人，除了給你「晶瑩剔透」的感覺，還強調有着絕佳的私隱性，最適合舉辦特殊活動、時尚發布會以至浪漫婚禮。

悅廊：休閒放鬆之所

位於115層的悅廊，你可以品嘗由酒店茶藝師精心泡制的各類茗茶、芳香馥鬱的調製咖啡，以至美味點心。在曼妙樂韻的背景下欣賞金雞湖景色，愜意非常。

 

品牌故事：Niccolo是這樣來的

尼依格羅(Niccolo Polo) 是13世紀旅行家及商人馬哥孛羅之父，九龍倉集團打造及擁有的馬哥孛羅酒店已有數十年歷史。身為探險家﹑商業翹楚﹑企業家及國際大使，尼依格羅及其為人津津樂道的事蹟正好體現尼依格羅品牌的精粹。

目前九龍倉集團的Niccolo品牌共有五間酒店，8年間屢獲殊榮，共摘下數百個項國際及本地獎項。分別是成都Niccolo酒店（2015年4月開業）、重慶Niccolo酒店（2017年9月開業）、香港美利酒店（2018年1月開業）、長沙Niccolo酒店（2018年10月開業）及蘇州Niccolo酒店（2021年4月開業。）

九龍倉集團主席兼常務董事吳天海說: 「我們對長沙Niccolo酒店於2018年在長沙IFS開業以來取得的成績感到欣慰。這五年裏，我們見證了長沙的旅遊市場非凡的增長動力。蘇州Niccolo 自開業以來表現亦令人鼓舞。」

連同上述五間酒店，九龍倉現時在中國內地﹑香港及菲律賓管理17間酒店；當中1間是全新推出以「品味生活方式」為本的Maqo品牌﹑11間屬於馬哥孛羅酒店經典品牌。此外，Park Hyatt預計將會在今年（2024年）年中在長沙IFS開幕。