機管局發50億零售債 年息4.25厘 每季派息 1‧17起認購 入場費1萬

明報記者 歐陽偉昉、江陵凱

機管局零售債券將在1月17日上午9時接受認購，至1月25日下午2時截止，2月6日在港交所（0388）上市。今批零售債與政府過去推出的零售債券，如iBond和綠債有不少相同地方，每手認購金額均為1萬元，可經10間配售銀行、18間指定證券行和中央結算認購。

設提早贖回機制 每季可提出

與iBond等不同的是，機管局零售債設提早贖回機制，投資者可於每季付息日前的30至60日要求贖回，可獲全數本金和相關應計未付利息。去年定存息曾高達5厘，但投資者若在2021年買入iBond的保底利息僅為2厘，投資者資金被鎖未能敘做較高息的定期存款，提早贖回機制可讓投資者不需承受二手市場折讓價，每季有權選擇取回本金。機管局零售債每季派息較iBond每半年派息頻密，提供更佳的現金流。

中銀：料20萬客有興趣認購

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，港元拆息回落，去年高息定存將不復再，機管局零售債高評級、低風險，未來兩年半鎖定4.25厘利息，相信很大機會錄超額認購，預期會有20萬客戶有興趣認購。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才指出，是次機管局零售債設提早贖回機制，可讓投資者發現回報率較好的投資機會時全額贖回，而iBond等債券於二級市場沽出時或需折讓出售，加上機管局零售債每季派息，會較iBond等有彈性。

機管局剛於周三（3日）向機構投資者發行40億元3.5年期港元債券，年利率僅為3.83厘，對於為何支付較高利率向零售投資者發債，機管局財務執行總監李沛鏗表示，發債款項將用於三跑道系統項目等資本開支，以及一般企業用途，零售債可讓市民參與三跑融資安排。他又指債券定價由市場主導，已考慮現時利率、市民其他投資渠道如定存利率等因素，而零售債年期較短，債息倒掛下故較機構債的利率為高。

機管局：讓市民參與三跑融資

李沛鏗又指出，三跑工程最重要融資安排已經完成，現時仍有部分融資需要。據機管局在去年中更新的三跑融資計劃，預期計劃借款總額為1230億元。截至2022年9月，當局已就計劃發行800億元債券、175億元銀行貸款和116億元永續資本債券。機管局2022年中預期，為興建三跑開徵的機場建設費，會由原定收取至2030/31年度，延長至2033/34年度。