moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港股新一年連跌4日 匯豐削今年目標至19300

【明報專訊】港股踏入2024年繼續低位爭持，恒指新年開局以來更是連跌4個交易日，昨天曾挫最多190點，收市仍跌110點，報16,535點，跌0.66%，國指收報5606點，跌0.7%，恒科指收報3592點，跌1.71%。大市成交額逾818億元。今年首周計，恒指累跌3%、國指累跌2.8%，科指更累跌4.6%。

匯豐發表報告，給予港股「中性」評級，下調恒指年底目標590點，至19,300點，即較現水平潛在升幅2765點或16.7%；國指年底目標價則下調30點，至7160點，即較現水平潛在升幅1554點或約27.7%，較看好H股表現多於A股。

恒指昨挫110點 4科網佔82點

重磅科網股騰訊控股（0700）和阿里巴巴（9988）昨天分別跌2.2%及3.2%，至292.2元及71.65元，連同網易（9999）及京東（9618）分別跌1.7%和1.6%，至146.1元及105.3元，4股已拖累恒指下跌82點。翰森製藥（3692）昨跌近7%至13.92元，是表現最差藍籌股。新奧能源（2688）逆市升約3.7%，收報58.95元，在藍籌股中稱冠；三桶油隨國際油價向上，升幅介乎0.2%至1.6%。高息防守力強的內地電訊股全線做好，中國移動（0941）升2.7%至65.8元、中國電信（0728）升1.6%收報3.76元，中國聯通（0762）升1%收報4.84元。

北水昨天淨流入約16億元撈底，新年前後連續第5個交易日淨流入。盈富基金（2800）吸資約13.4億元、中海油（0883）錄5.2億元淨買盤，中移動（0941）亦有約2.2億元淨流入。

北水撈底 淨流入16億

至於汽車股方面，匯豐下調小鵬汽車（9868）目標價8.7%，股價跌4%至52.7元，理想汽車（2015）跌3.7%至134.9元，而蔚來（9866）跌2.1%至63.9元。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股續縮量窄幅震盪，收市低於16,600點的初部支撐，短線波幅或再次擴大。但港股已具備見底條件，維持恒指已在去年12月11日階段式見底於15,972點。