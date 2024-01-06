安踏持股Amer上市刺激微 股價倒跌

管理層有信心實現2023年銷售目標

安踏昨開市前公布，去年第4季安踏品牌零售金額按年錄得10%至20%增長；FILA品牌產品零售金額按年錄得25%至30%增長；所有其他品牌產品零售金額按年錄得55%至60%增長。以2023年全年計，安踏品牌零售金額按年錄高單位數增長；FILA品牌產品零售金額按年錄得10%至20%增長；所有其他品牌產品零售金額按年錄得60%至65%增長。

高盛報告引述安踏管理層指出，有信心可實現2023年整體銷售目標，維持安踏品牌2023至2026年收入年複合增長10%至15%指引，主要受產品設計改善、大眾市場定位及門店組合所帶動。FILA品牌線上銷售令人鼓舞，預料旗下鞋類及功能產品至2025年銷售可增長40%。至於2024年表現，管理層預計毛利率將有小量增長空間；營業利潤率就會取決於品牌組合、品牌投資等波動因素。此外，集團將通過贊助奧運提升品牌形象，相關產品將在現有產品線基礎上開發，預料2024年的廣告及推廣開支佔收入將介乎9%至11%。

高盛予「買入」評級 目標價116元

高盛認為，安踏體育強大的品牌定位及多品牌策略，有助集團進一步擴大市場份額；運動服飾產業或可受惠於國民運動參與率的上升、消費能力加強，以及內地政策支持，可帶動安踏估值表現。高盛給予安踏「買入」評級，目標價116元。