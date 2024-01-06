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佐丹奴盈喜變盈警 洗倉式急瀉24%

【明報專訊】服裝股佐丹奴（0709）本周四收市後發盈喜，不過盈喜反變盈警，揭示2023年下半年純利按年最多倒退21%，令市場感到失望。集團股價昨日出現洗倉式急瀉，最低曾跌穿2元水平，見1.97元，收市報2.04元，跌23.6%，成交1.56億元，成為昨日跌幅最大港股。

佐丹奴預計，2023年純利將介乎3.25億元至3.45億元，即較2022年2.68億元純利，按年上升21%至29%。佐丹奴又表示，受惠於大中華區經營利潤改善，以及進一步精簡業務、有效控制成本，加上品牌提升，均有助提升集團財務業績，預料下半年純利將介乎1.35億至1.55億元。以2022年下半年純利1.71億元計，即2023年下半年純利按年倒退9.4%至21%。

去年下半年純利倒退 市場失望

事實上，佐丹奴去年第3季收入已按年下跌1%至8.69億元，東南亞及澳洲、海灣阿拉伯國家合作委員會兩個市場收入分別按年下跌4.6%及0.7%。集團當時解釋指，穆斯林朝覲節時間差異，以及大中華區的異常惡劣天氣拖累7至8月的銷售，至9月零售收入已重拾增長。

此外，佐丹奴一直被視為「收息股」之選，集團2023年上半年派息0.17元，按年大增1倍，管理層當時更提到，如果下半年業務增長強勁，將考慮2023年繼續其高股息政策，不過最終埋單計下半年純利倒退，或令市場期望落空。