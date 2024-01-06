高盛料港銀商業地產撥備溫和上升

高盛於報告中，根據不同情况對香港地產公司進行還款壓力測試，但認為其風險敞口屬可控，因其抵押比率較高，以及其公司背景屬高質素。

高盛發現，整體港銀於2022年香港商業房地產貸款總值1620億美元，佔港銀總貸款額約75%；高盛亦指出，港銀對CRE貸款較為集中，頭十名貸款額最多的地產公司佔其CRE貸款總額約七成。

大新恒生CRE風險敞口較高

同時，報告提到，大新銀行（2356）及恒生銀行（0011）對本港CRE風險敞口較高，其本港CRE貸款分別佔銀行貸款組合的19%和18%；而中銀香港（2388）其抵押比率僅達38%，遠低於同業的七成抵押比率。

高盛指出，加上息口高企及香港樓市成交量低迷，地產股基本面走弱的背景下，香港CRE的槓桿比率，由2018年的33%上升至2022年的53%。令2018年整體利息覆蓋率（ICR）的10倍，跌至2022年的2倍，低於2.5倍的警惕線，其中非房地產信託基金的下跌情况則更為嚴峻。

高盛調低港銀目標價，恒生銀行（0011）由116元削至107元，維持「沽售」評級；中銀則由31.8元削至28.8元，維持「買入」評級；東亞銀行（0023）及大新銀行則由12.4元及6.7元，分別略減至12.1元及6.4元，兩者均維持「中性」評級；至於匯控（0005）及渣打（2888），則分別維持其目標價84元及85元，均維持「買入」評級。