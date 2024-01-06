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有線解散電訊直銷團隊 涉64人

【明報專訊】有本地傳媒報道稱，有線寬頻（1097）昨解散電訊業務內的直接營銷團隊，涉約60名員工。該公司回應時證實，因應業務轉型，集團決定不再採用直銷模式，以發揮更高的成本效益。

集中網上電話營銷

據《香港01》取得該公司內部電郵，有線寬頻行政總裁杜之克昨向各部門主管宣布，解散電訊業務內的直接營銷團隊，並指今年將會是媒體及電訊業務充滿挑戰的一年，冀部門同事與集團一起朝新發展方向前行。

有線寬頻回應本報查詢時表示，考慮到目前電訊業經營環境、市民消費模式及科技進步的變化等因素，集團決定不再採用直銷模式（俗稱「街霸」），將電訊業務銷售全面集中以網上及電話營銷方式進行，以發揮更高的成本效益。

近年轉型 拓全媒體平台

公司續稱，是次受影響的直銷隊伍員工有64人，集團將會按照勞工法例補償受影響的員工。為配合新銷售模式，集團會增加電話銷售及客戶服務部的人手，以加強銷售電訊業務的效率，並提升客戶服務質素。

集團近年積極戰略轉型及調整架構，集中資源並提高效率拓展業務，除電訊業務外，亦會逐步開拓包括電視、App及社交媒體等渠道的全媒體平台，並加強內容管理，以配合市場轉變及提升公司的競爭力。

據資料顯示，截至去年6月底止，該公司寬頻及電話客戶數分別按年減少14%及15%，至17.2萬名及6萬名（見表）；電訊業務的未扣除折舊及其他無形資產攤銷前溢利下跌25%至5300萬元。除這次電訊業務直接營銷團隊解散，去年有線寬頻亦改革電視廣播業務，杜之克曾於訪問時表示，公司業務轉型過程中，人手數目會「有出有入」。