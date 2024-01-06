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傳中證監促基金界優先推股票基金

【明報專訊】路透社引述消息報道稱，中國證監會已經在最近幾星期，非正式地要求內地一些大型的基金管理公司優先發行股票型基金，而不是債券型基金之類的其他產品，藉此重振表現落後的股票市場。中國證監會沒有回覆路透的置評請求。

非先推債券基金 冀重振股市

據一個有國營背景的基金方面消息指出，中國證監會最近要求若干基金經理，在發行任何新的債券基金之前，推出最少4隻股票基金。另一來自具海外背景的基金經理消息指出，他們收到監管機構的指引，優先做股票基金募資，但是未有具體說明股票及債券基金佔比。儘管監管機構向基金經理埋手並要求先推出股票基金，但在股票市場回報受壓下，當地投資者的胃納存在不明朗情况。

方德金控首席經濟學家夏春稱，對推動股票基金有否顯著效用存疑，並且認為在市場表現放緩時，對銷售股票基金會遇到艱難，市務推廣成本高，效果卻較低。最好的做法，還是由基金公司作出決定。

在今次傳出中國證監會出手前，內地已經為了重振股市接連出招，當中將股票買賣的印花稅減半、放慢推出新股招股步伐、鼓勵進行融資交易，以及加大力度保護小投資者。不過，就算當局出招頻頻，卻難阻去年內地股市成為全球表現最差股票市場之一。單以滬深300指數而言，去年已經下跌11%，相對全球股市平均回報為20%。