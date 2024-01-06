美職位增21.6萬個 超預期 時薪意外升4.1% 聯儲3月減息概率降

工人薪酬增長亦較預期高，12月時薪按月增長0.4%，按年增長4.1%，反映通脹壓力尚未消退。就業市場數據較預期強，緩和了市場對美聯儲短期內減息的預期。數據公布後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注3月減息的概率降至六成以下，較周四的66%有所下調。交易員最新押注，今年底的聯邦基金利率將降至介乎4厘至4.25厘，意味減息幅度由原先預期的1.5厘，降至1.25厘。

失業率維持3.7% 略低預期

美匯指數曾升穿103。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率曾逼近4.5厘，美國10年期國債孳息率則由4.03厘左右，一度漲至4.1厘。美股三大指數早段輕微上漲，試圖擺脫新年伊始的疲弱走勢。紅海局勢仍然緊張，航運巨頭馬士基（Maersk）表示，局勢仍不斷變化，且高度不穩定，所有現有情報都顯示，安全風險仍然處於上升水平，因此在「可預見的未來」，所有原本取道紅海的貨輪，都將向南改道，繞過南非好望角。國際油價午夜前升逾1%。

去年12月的非農就業職位增長主要來自政府，以及休旅行業的職位增加。2023年全年，非農就業職位增加270萬個，較2022年的480萬個有所放緩，但增幅仍高於疫情前幾年。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby指出，儘管10月至11月的非農就業職位合共下修了7.1萬個，但最新失業率仍維持在3.7%，時薪持續意外上漲，反映經濟仍然穩健，為消費支出提供了強而有力的緩衝，使減息預期放緩。

富國銀行投資研究所全球市場策略師Sameer Samana表示，市場最擔心的可能是工資增長加快，因為它反映通脹可能不會悄然消失。最新數據反映，美聯儲不能太快減息，且不能在上半年進行。

歐通脹回升至2.9% 減息降溫

領航（Vanguard）高級國際經濟學家Andrew Patterson表示，最新數據反映美聯儲促使通脹重返2%目標的旅程崎嶇不平，預期首次減息的決定，仍要待下半年進行。

此外，歐元區去年12月通脹增長再次加快，按年升幅達2.9%，從11月的2.4%逾兩年低位反彈。交易員預期，歐洲央行今年將減息少於1.4厘，較12月底預期的1.74厘減幅有所放緩。

（綜合報道）

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